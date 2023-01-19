易凡

中国和安哥拉是彼此的重要合作伙伴。双方友好合作至今已走过40年光辉历程。1月12日，习近平主席同安哥拉总统洛伦索互致贺电，共同庆祝两国建交40周年。两国元首一致表示，愿深化两国友好合作，推动中安关系取得更大发展。日前，中国外交部长秦刚上任伊始对非洲进行的访问取得圆满成功。中国外长每年的首访都选择非洲，这是中国外交延续33年的传统。新外长上任首访将安哥拉确定为重要一站，充分体现了中国对中安关系的高度重视和中安关系在中非关系中的重要意义。访问期间，安哥拉总统洛伦索会见秦刚外长，秦刚外长同安哥拉外长安东尼奥举行会谈，双方达成一系列重要共识。安哥拉各界对此高度评价，认为此访充分体现了安中关系的重要性，对推动两国关系发展具有重要意义。

秦刚外长在当地参观中国高科技企业投资兴建的科技园时，和孔子学院安哥拉学生用中文亲切交流，一幕幕亲切互动的场景让我印象深刻。一方面，中安合作提质升级前景美好。中国企业在积极投身两国基建等传统领域合作的同时，也在加强科技、农业、渔业等领域对安投资，这将不断提升中安合作的质量，让发展中国家之间的合作也逐步走向现代化。另一方面，安哥拉青年们脸上洋溢的笑容生动诠释着中安友好，他们既是中安友好的受益者，也必将成为中安友好的传承者和推动者。中安合作既是国家层面上的互利共赢，也在微观层面上造福着每一个个体，给你给我，给千千万万中国人和安哥拉人带来实实在在的好处。

回首过往，双方坚持平等互信，各领域务实合作硕果累累，中安合作成为中非合作与南南合作的典范。两国在合作中不断实现利益融合，增进对彼此了解。如今，道路、桥梁、医院、学校等中安友好的成果为安哥拉带来巨大变化，随处可见的中国元素成为连接中安友好历史与未来的纽带，讲述着中安关系发展的难忘故事。

两国政治互信是双方相互尊重、相互支持的体现。在安哥拉争取民族解放斗争时期，中国即给予安哥拉坚定支持。在两国几代领导人的战略引领和共同关心下，中安政治互信和传统友谊不断加深。两国始终坚定支持对方自主选择符合自身国情的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持。安哥拉坚定奉行一个中国原则，中国坚定支持安哥拉反对外来干涉，维护国家主权、安全和发展利益。同时，双方在国际和地区事务中保持密切协调与配合，共同捍卫国际公平正义。

遍布安哥拉的中安合作成果是两国互利共赢的成绩。中国已连续多年保持安哥拉第一大贸易伙伴和第一大出口市场地位。安哥拉是中国在非洲第二大贸易伙伴和重要工程承包市场。2002年安哥拉恢复和平以来，中国率先伸出援手帮助安哥拉进行战后重建。随着两国投融资合作不断展开，KK新城、本格拉铁路、索约电站等一个个项目为安哥拉人民带来福祉，一大批中国企业对安投资，为安经济社会发展作出重要贡献。目前，中方支持建设的机场、水电站、道路、港口等标志性重大项目在安顺利推进，越来越多的中安务实合作成果不断涌现。

两国人民相识相知是双方人文交往日益密切的缩影。疫情暴发以来，中安携手抗疫、共克时艰，为推动国际抗疫合作作出贡献。越来越多的中国影视作品进入安哥拉，为安哥拉人民了解中国人民的生活打开一扇窗口。随着越来越多的安哥拉文学作品被介绍到中国，中国人民也日益了解这个位于西南部非洲的友好伙伴国家。中方根据安方需要，帮助安方培训各领域人员超过3000人次，派出的5批援安医疗队累计接诊当地患者近40万人次。

展望前路，两国关系的未来充满希望。在同安哥拉青年学生交流时，秦刚外长勉励安哥拉青年朋友们做两国友好、合作的桥梁。我们有理由相信，中安友好将在两国一代代青年中传承下去，持续焕发新的蓬勃朝气和充沛活力，不断为双方友好合作的新乐章增添绚烂音符！

（作者是国际问题观察员）

(责编：贾文婷、杨牧)