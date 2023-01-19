人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新春迎金兔 欢乐过大年

中缅机构共同举办2023欢乐春节活动

2023年01月19日10:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中缅两国人民喜迎新春佳节 。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光1月18日电（记者李秉新）在中华民族传统节日春节即将来临之际，仰光中国文化中心联手缅甸“一带一路”商会18日共同主办“古韵新春迎金兔 欢欢乐乐过大年”联欢活动，邀请缅中友好协会、中国企业商会、缅甸旅游总协会、仰光文化艺术大学等机构80多位嘉宾共同欢庆新春佳节。

仰光中国文化中心主任徐玲致辞 。人民网记者 李秉新摄

仰光中国文化中心主任徐玲在致辞时说，新春佳节寓意着团圆、幸福、喜庆和希望。值此2023年春节来临之际，中缅嘉宾欢聚一堂，观看“古韵新春”春节联欢文艺节目，挥毫泼墨写春联，穿上汉服拍拍照，品尝中国各种美食，共同分享春节文化之美生活之美和合之美。祝福各位嘉宾兔年吉祥，幸福安康，皆得所愿！

缅甸“一带一路”商会会长郭兴禄表示，很荣幸与仰光中国文化中心共同举办此次活动，让中缅友人在一起共叙情谊，一起在春节的热烈气氛中度过美好时光。拳拳游子心，殷殷华裔情，每当传统节日来临之际，缅甸华裔都以多种方式结合当地民俗文化与缅甸人民一起度过。中缅文化交流在紧密融合中升华，在彼此学习中提高。缅甸华侨华人不断身体力行促进民心相通，在经济、文化等多个领域通过与缅甸各族人民共商共建共创共享，建立了家人般的情感。

缅甸旅游总协会主席吴仰温发言，向中国人民祝贺新春佳节。他表示中缅两国山水相邻文化传统十分相近人文交流也十分频繁，希望疫情结束之后两国进一步加强在旅游领域的合作，让更多中国旅游者来缅甸游览世界文化遗产欣赏美丽风光。

欢欢乐乐过大年。人民网记者 李秉新摄

联欢会上还进行了舞狮表演，放映了“古韵新春”和中国北方冰雪旅游视屏节目，在文化中心图书馆嘉宾们用毛笔写着一幅幅春联和福字，到处都洋溢着亲情、友情和快乐、祥和。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部