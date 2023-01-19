中缅两国人民喜迎新春佳节 。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光1月18日电（记者李秉新）在中华民族传统节日春节即将来临之际，仰光中国文化中心联手缅甸“一带一路”商会18日共同主办“古韵新春迎金兔 欢欢乐乐过大年”联欢活动，邀请缅中友好协会、中国企业商会、缅甸旅游总协会、仰光文化艺术大学等机构80多位嘉宾共同欢庆新春佳节。

仰光中国文化中心主任徐玲致辞 。人民网记者 李秉新摄

仰光中国文化中心主任徐玲在致辞时说，新春佳节寓意着团圆、幸福、喜庆和希望。值此2023年春节来临之际，中缅嘉宾欢聚一堂，观看“古韵新春”春节联欢文艺节目，挥毫泼墨写春联，穿上汉服拍拍照，品尝中国各种美食，共同分享春节文化之美生活之美和合之美。祝福各位嘉宾兔年吉祥，幸福安康，皆得所愿！

缅甸“一带一路”商会会长郭兴禄表示，很荣幸与仰光中国文化中心共同举办此次活动，让中缅友人在一起共叙情谊，一起在春节的热烈气氛中度过美好时光。拳拳游子心，殷殷华裔情，每当传统节日来临之际，缅甸华裔都以多种方式结合当地民俗文化与缅甸人民一起度过。中缅文化交流在紧密融合中升华，在彼此学习中提高。缅甸华侨华人不断身体力行促进民心相通，在经济、文化等多个领域通过与缅甸各族人民共商共建共创共享，建立了家人般的情感。

缅甸旅游总协会主席吴仰温发言，向中国人民祝贺新春佳节。他表示中缅两国山水相邻文化传统十分相近人文交流也十分频繁，希望疫情结束之后两国进一步加强在旅游领域的合作，让更多中国旅游者来缅甸游览世界文化遗产欣赏美丽风光。

欢欢乐乐过大年。人民网记者 李秉新摄

联欢会上还进行了舞狮表演，放映了“古韵新春”和中国北方冰雪旅游视屏节目，在文化中心图书馆嘉宾们用毛笔写着一幅幅春联和福字，到处都洋溢着亲情、友情和快乐、祥和。

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