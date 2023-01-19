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中国安琪酵母造福埃及民众

人民网记者 黄培昭
2023年01月19日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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由埃及首都开罗驱车南行，大约一个来小时，便到贝尼苏韦夫城，中国企业在埃及投资建设的安琪酵母（埃及）有限公司就坐落在新贝尼苏韦夫开发区。

近日，安琪酵母（埃及）有限公司年产2万吨酵母制品扩建项目正式开工。新贝尼苏韦夫开发区主席拉杰布告诉记者，作为外企在贝尼苏韦夫市最重要的企业之一，安琪酵母（埃及）有限公司为当地创造了大量工作岗位，扩建项目上马后，会录用更多的埃及人，这为当地政府解决了棘手的民生和就业问题，中企造福于民的举动令人赞赏。

据了解，目前，安琪酵母（埃及）有限公司雇佣当地员工900多人，其中埃籍主管员工56人，片区负责人级埃及骨干员工14人，实现了公司日常管理运营的高度本地化。新的项目投产后，雇佣的当地员工将超过1000名。

“公司还积极打造循环经济，促进当地农业发展。”安琪酵母（埃及）有限公司总经理孙豫湘向记者介绍道。他说，中国企业利用埃及当地的糖蜜资源，变废为宝，大力推进清洁生产，酵母生产中产生的废水经处理完毕后做成有机肥料出售，副产品酵母细粉作为饲料产品低价出售，反哺本地农业种植、养殖业，是绿色循环经济的典范，得到地方政府的重视。

安琪酵母（埃及）有限公司副总经理严岩告诉人民网记者：“环保是安琪的生命线，关系到企业能否立足、生存，能否有所作为。”严岩介绍说，多年来，安琪一直把环境保护作为可持续发展的重要战略，促进企业与社会的全面、自然、协调发展，积极履行企业公民责任，着力推进“生态保护、绿色发展”，力争“政府标准，社区满意”双达标。“这一目标将安琪的环境保护工作推向了一个崭新的高度，我们会不定期邀请埃及本地周边社区居民、学校师生前来参观，向大家真实展示废水、废弃治理的全过程。”

记者在采访中了解到，安琪酵母（埃及）有限公司公司一直秉持“环保也是竞争力”的经营理念，以保护环境为己任，持续推动环保治理、节能减排和清洁生产。为此，公司特制定了《环境保护管理制度》《环保事故应急处理预案》《原材料泄露应急处理技术预案》《固体废物处理管理制度》《废水处理操作规程》等系列制度，并通过了ISO14001环境管理体系认证。公司环保治理以预防为主，建立了《环保隐忧管理制度》，每季度收集汇报存在的环保隐忧，及时进行研究并提出解决方案，确保所有环保隐忧能及时解决，确保环保运行合规合法。

“实施这一项目，是公司紧紧把握全球酵母及酵母抽提物市场快速发展的机遇，发挥技术、区位等优势，满足市场需求的必然选择，旨在进一步开拓中东、非洲及其他国际市场。”孙豫湘说，项目建成达产后，酵母制品总产能将达到年产6万吨。

埃及《金字塔报》撰文指出，安琪酵母是中国企业的骄傲，它在埃及的成功发展说明中国“智造”阔步走向世界，并占据制高点，它必将给埃及和世界各国带来更多的生活便利和福祉。

 

(责编：贾文婷、杨牧)

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