人民网基辅1月18日电 (记者谭武军) 1月18日，中国驻摩尔多瓦大使闫文滨在摩主流媒体“信息标签”通讯社发表署名文章《中国重新放开啦》。全文如下：

一个多月前，中国对国内防疫措施作出了一系列优化调整，几乎取消了全部限制措施，如按地域进行全员核酸筛查等。1月8日起，中国进而放开了中外人员往来，签证政策基本恢复到疫前状态，取消入境集中隔离、普遍核酸检测等措施，有序并快速地恢复国际航空联系和陆路口岸客运通关以及中国公民出境旅游。中国重新打开大门，向世界敞开自信而热情的怀抱。

一个多月来的事实也充分表明，中国优化调整疫情防控措施有充分的科学依据，是正确的选择。中国已经平稳度过了每个国家在放开初期都有过的感染高峰，与此同时，经济社会加速恢复正常，可谓是满血复活。现如今，走在中国的大街小巷，久违的烟火气正悄然回归：城市道路重现昔日的车水马龙；饭店小吃街再度聚满往来食客，贪婪地享受着“舌尖上的欢乐”；电影院、健身房、游乐场等消费娱乐场所客满为患，各大旅游景点游客络绎不绝；随着春运的到来，民众开始欢天喜地返乡团圆过年，逾20亿人次的人口大迁徙又将像往年一样重现中华大地。年转春回，中国瞬时恢复了往日的生机与活力。

中国防疫政策的优化调整，同样得到了国际社会的普遍欢迎。世贸组织、经合组织、国际货币基金组织等看好中国经济发展前景，认为这将有助于世界经济复苏发展，多个国际投资机构也纷纷上调对中国经济发展预期。

作为世界第二大经济体、第一大制造业国和商品贸易国，中国的全面解封开放，必然给全球发展注入强劲动力。目前，中国的大小工厂企业已普遍恢复生产，开足马力，“中国制造”未来无疑会为稳定全球供应链发挥至关重要的作用；中国国内大量商务团组争先恐后地走出国门，寻觅海外商机；各国积极加大对中国游客吸引力度，创造入境便利条件，对其来说，中国游客堪比“行走的钱包”，能够帮助本国旅游经济走出疫情以来的萧条境况。就在前不久，泰国的一位副总理甚至亲赴机场，迎接开放后首批中国包机游客。在此背景下，个别国家针对来自中国的游客采取歧视性的入境限制，只能被看作是政治操弄，是虚伪和短视的。

值得一提的是，中国优化调整防疫政策后，摩尔多瓦公民赴华数量明显增加。中国驻摩尔多瓦大使馆第一时间加大了领事投入，提高签证签发效率，以便更好地满足摩尔多瓦朋友的赴华需求。使馆的商务咨询热线也收到不少来自中国国内的电话，了解赴摩投资政策和前景。与此同时，我们更期待，不久后会有更多的中国游客出现在基希讷乌街头。疫情三年来，中摩两国始终并肩携手，共度难关。相信随着中国重新敞开大门，未来后疫情时代两国各领域交流合作将迎来更多新机遇！

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