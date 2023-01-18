中印尼施工双方代表在仪式上合影。李香凝 摄

人民网雅加达1月17日电（记者张杰）据中国铁路国际有限公司消息，印度尼西亚当地时间1月17日，雅万高铁最后一根500米长钢轨顺利下线，全线长钢轨焊接全部完成，将根据现场铺轨需要及时运输供应，为2月中旬完成全线轨道铺设奠定基础。

雅万高铁全线长钢轨焊接、铺轨任务由国铁集团所属中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体负责，正线铺轨总长279.4公里，动车走行线、到发线铺轨12.6公里，使用长钢轨共计292铺轨公里、1168根。这些钢轨均由中国进口的50米钢轨焊接而成。中方施工联合体首次应用中国国产除锈机、焊机、热处理机、数字探伤仪等成套长钢轨焊接装备，在德卡鲁尔动车所建设了中国高铁首个海外焊轨基地。

据介绍，德卡鲁尔焊轨基地生产线全部采用中国装备、中国技术、中国标准，并结合印尼高温高湿等实际情况，对装备和工艺布局进行创新，有效保证了焊接接头的生产质量和效率，同时大幅缩短了生产周期，促进了雅万高铁施工生产顺利推进，同时助力中国钢轨焊接技术、装备和标准走向世界。

据悉，500米长钢轨焊接要经过15道工序，其中多个重要岗位的工作均由中国和印尼籍员工共同完成。通过中国工程师系统的“传帮带”，印尼籍员工已能很好地胜任各自岗位的工作，成为项目建设的生力军。

在中印尼两国员工的共同努力下，雅万高铁德卡鲁尔焊轨基地自2021年4月8日实现500米长轨首焊以来，历时22个月，完成焊接接头10600个，共计292铺轨公里。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142.3公里，最高运营速度350公里，于2018年6月全面开工建设，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大改善当地交通状况、带动沿线经济社会发展，对深化中印尼两国务实合作、促进共建“一带一路”倡议和“全球海洋支点”战略高质量发展，具有十分重要的意义。

最后一根长钢轨下线。李香凝 摄 最后一根长钢轨下线。李香凝 摄 雅万高铁长钢轨焊接完工仪式现场航拍。李香凝 摄

(责编：贾文婷、张悦)