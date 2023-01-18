人民网墨西哥城1月18日电 （记者谢佳宁）1月17日，驻墨西哥使馆临时代办王惠君举办兔年新春招待会。这是使馆三年来首次举行线下新春招待会。旅墨华侨华人、中资机构和企业、留学生代表，墨外交部、国防部、海军部、参众议院等部门高级官员和友好人士，墨工商界、智库高校、主流媒体代表，外国驻墨使节等约400人欢聚一堂，喜迎农历兔年春节。

招待会在中墨两国国歌中拉开帷幕。王代办首先向旅墨同胞和墨各界友人致以新春祝福和节日问候。王代办表示，2022年是极不平凡、极其难忘的一年。党的二十大胜利召开，选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国成功保持了经济社会大局稳定。因时因势优化防控策略，最大程度守护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展影响。保持世界第二大经济体地位，粮食生产实现“十九连丰”，脱贫攻坚成果得以巩固，乡村振兴全面推进，北京冬奥会、冬残奥会成功举办，中国空间站全面建成。

王代办指出，2022年也是中墨携手努力、共同发展的一年，两国隆重庆祝建交50周年。习近平主席同洛佩斯总统就建交50周年互致贺电，为双边关系发展指明方向。两国外长在对方主流媒体发表署名文章，传递中墨携手同行、合作共赢的积极信号。两国政治互信不断加深，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上始终相互理解和支持。经贸合作逆势而上，双边贸易额再次突破1000亿美元，相互投资大幅增长，基建、制造业、能源、通信等领域合作不断扩大，数字经济、绿色发展方兴未艾。中墨积极开展人文交流活动，促进民心相通。双方本着加强团结协作、推进南南合作的初心，有力推进新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系。两国在联合国、二十国集团等重要多边平台中协调配合，为捍卫发展中国家正当权益、维护国际公平正义、共同应对全球性挑战作出积极贡献。

王代办饱含深情地表示，旅墨侨胞团结互助，四处奔波扶助遇困同胞。旅墨侨团心系桑梓，在大是大非问题上挺身而出，以举办座谈会、发表联合声明等方式，强烈谴责美国众议长佩洛西窜台，坚决抵制“法轮功”邪教组织“神韵”演出。中国各机构在墨派驻人员、中资企业员工以及留学生也为推进中墨各领域互利友好合作作出了积极努力。

王代办最后强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是中墨建立全面战略伙伴关系10周年。我们每个人都可以做一名“发光者”，携手照亮后疫情时代的前进之路。一是用信念之光照亮中华民族的“复兴路”。大家要发挥爱国爱乡、团结互助的优良传统，继续支持祖国建设发展和统一大业，凝聚起同心共圆中国梦的强大合力。二是用团结之光照亮中墨关系的“友谊路”。大家要继续发扬中华民族团结友善、和合共生的美德，同当地民众和睦相处，热心回馈当地社会，展示中华优秀传统文化魅力，不断增进中墨人民之间的友谊。三是用梦想之光照亮个人发展的“奋斗路”。大家要撸起袖子加油干，风雨无阻向前进，把理想的事业干下去，把红火的日子干出来，在奋力逐梦中实现人生价值。

招待会现场张灯结彩、喜气洋洋，处处充满浓浓年味。王代办在活动现场亲自引领各界来宾观看“新时代中国的非凡十年”图片展，在场嘉宾盛赞新时代十年以来中国取得的非凡成就，热议发展全过程人民民主、巩固脱贫攻坚成果等中国话题，齐声祝愿中墨繁荣昌盛、国泰民安，中墨关系赓续友好、蓬勃发展。两国艺术家表演舞龙舞狮、中华武术、新疆舞蹈、新春合唱等喜庆节目，现场还播放了欢乐春节和美丽中国形象片等精彩视频，赢得来宾阵阵掌声。

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