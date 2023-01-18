崔爱民大使应邀参观瑞典钢铁集团所属吕勒奥工厂。王文摄

人民网斯德哥尔摩1月17日电 （王文）1月17日，驻瑞典大使崔爱民应邀参观瑞典钢铁集团所属吕勒奥工厂，与集团副总裁裴文国就深化两国钢铁等领域合作进行了深入交流。瑞典钢铁集团政府关系总监堪斯博德、使馆经商参赞韩晓东等参加。

裴文国副总裁介绍了瑞典钢铁集团在华业务及吕勒奥工厂情况，表示集团进入中国市场二十多年来，与多家中国钢铁企业建立了密切合作关系。中国推进绿色经济转型的决心有目共睹，集团看好中国市场潜力，相信随着中国经济疫情后快速复苏和发展，两国在钢铁和绿色领域的合作前景将更加广阔。

崔大使介绍了中国式现代化的内涵和特色，表示当前中国正在全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，绿色低碳循环经济是未来发展方向，吕勒奥工厂清洁、高效的钢铁生产技术和工艺令人印象深刻，集团在去焦化、低排放炼钢、氢气加工存储等多领域环保和技术方案对中国钢铁业有宝贵借鉴意义。中瑞两国在实现绿色经济转型方面有着共同发展目标，希望集团继续深耕中国市场，通过创新型产品与轻量化设计，助力中国能源结构转型升级和可持续发展。

瑞典钢铁集团是全球高强度钢领先制造商，斯堪的纳维亚半岛最大的钢板制造商，总部位于瑞典斯德哥尔摩，1999年正式进入中国市场。集团所属吕勒奥工厂无化石炼钢技术处于世界领先水平，2026年将实现完全商业化生产。

崔爱民大使与瑞典钢铁集团所属吕勒奥工厂代表座谈。王文摄

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