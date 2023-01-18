驻瑞典大使崔爱民会见北博滕省省督芬斯托普 王文摄

人民网斯德哥尔摩1月17日电 （王文）1月17日，驻瑞典大使崔爱民会见瑞典北博滕省省督芬斯托普，双方就加强北博滕省与中国开展绿色产业合作等问题交换了意见。使馆经商参赞韩晓东、省政府高级顾问维克隆德等参加会见。

崔大使介绍了中国统筹疫情防控和经济社会发展取得的成就，强调中国将以中国式现代化全面推进高质量发展，大力发展绿色低碳产业，为世界经济复苏繁荣提供强大动能。近年来，中瑞双向投资活跃度不断增加，企业合作意愿逐步提升，合作领域不断扩大。北博滕省的自然地理环境和发展模式特色鲜明，氢冶金、驯鹿养殖、冰雪旅游等产业优势显著，营商环境和创新氛围良好，与中国经济发展方向和市场需求十分契合。随着中瑞人员交往不断恢复，相信北博滕省与中国地方合作潜能将得到充分释放，不断打造务实合作新亮点，推动双边关系稳定发展，造福两国和两国人民。

芬斯托普省督介绍了北博滕省的基本情况、产业结构、文化特色以及绿色转型发展战略。她表示，北博滕省发展潜力大，居民幸福指数高，但也面临挑战，亟需解决劳动力、住房短缺、能源供给等问题。人文交流有助于促进两国人民友好，务实合作可使两国互利共赢。非常欢迎和期待中国企业代表团、游客来北博滕省考察和参观，共同探讨合作发展机会。

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