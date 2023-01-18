驻慕尼黑总领事童德发致辞。人民网记者 李强摄

人民网慕尼黑1月17日电（记者李强）中国驻慕尼黑总领馆日前举办“温暖迎春”新春招待会，来自德国巴伐利亚州政界、商界和华人华侨、中资企业与留学生代表等450余人出席。

招待会上，中德友人为嘉宾奉献了舞狮、武术、秧歌、大鼓、国风舞蹈、魔术等文艺节目；孔子学院、部分中资机构在活动现场设置了民俗文化体验展台和品牌展示；现场还提供众多特色小吃，让来宾品味中华美食。

中国驻慕尼黑总领事童德发在致辞中表示，2022年是中德、中巴（巴伐利亚）州关系史上具有特殊意义的一年。两国共庆建交50周年。中巴州关系平稳发展，中国继续保持巴州最大贸易伙伴地位，双方各领域务实合作不断深化。他期待双方弘扬建交50年成功经验，坚持对话合作、共谋合作共赢，为增进两国人民福祉、推动全球经济复苏、维护世界和平繁荣做出积极贡献。

巴伐利亚州内政部国务秘书基尔希纳代表巴州政府向招待会发来视频贺辞，盛赞德中建交50周年来双边关系发展成果并表示，巴州历来高度重视发展对华关系，愿在新的一年继续深化对华友好务实合作，促进双方关系走深走实。

慕尼黑市经济劳动局局长鲍姆盖特纳代表市政府向领区华侨华人致以新春祝福，表示慕尼黑市愿在新的一年同中方加强交流，着眼长远，推动双方人员往来和务实合作再上新台阶。

致辞环节后，童德发总领事和鲍姆盖特纳共同为中国祥狮点睛，共祝世界和平美好，中德、中巴州友谊地久天长。

招待会气氛隆重喜庆、节目精彩纷呈、来宾互动热烈。宾客们纷纷表示，总领馆的活动令他们感受到了久违的浓浓中国年味和回家般的温暖。

慕尼黑市经济劳动局局长鲍姆盖特纳致辞。人民网记者 李强摄 童德发和保姆盖特纳为狮子点睛。人民网记者 李强摄 慕尼黑当地武术学校表演舞狮。人民网记者 李强摄 当地小朋友体验传统拓印。人民网记者 李强摄

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