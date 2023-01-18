人民网曼谷1月17日电（记者赵益普）中国驻菲律宾使馆16日晚在马尼拉举办兔年新春招待会。这是中国驻菲使馆3年来首次举办线下新春招待会。菲律宾总统马科斯、菲律宾总统夫人丽莎、菲律宾副总统莎拉等发来视频祝贺。

马科斯表示，新春来临，兔年会是充满希望、健康与繁荣的一年。华人群体是菲律宾社会的一部分，参与创造了菲律宾的历史文化，巩固了国家的团结纽带。希望兔年给大家带来好运、欢乐与和谐。

莎拉表示，本月初，马科斯总统成功访华，取得丰硕成果，期待未来菲中关系更加紧密。菲中友好不仅根植于两国悠久灿烂的历史，还建立在互尊互信基础之上。祝愿两国民众在新的一年事业有成、吉祥如意。

中国驻菲律宾大使黄溪连向祖国人民和菲各界人士致以新春祝福和节日问候。他表示，过去的一年，中菲关系开启新篇章。两国元首共同把舵定向，实现中菲关系顺利过渡稳步开局。马科斯总统刚刚实现了对中国的国事访问，这是一次怀旧之旅、开创之旅，也是一次规划之旅、增信之旅，为未来双边关系发展框定了方向、奠定了基调、绘就了蓝图，开创了两国友好新的“黄金时代”。

招待会现场还展出了“新时代中国的非凡十年”图片展，播放了马科斯总统访华短片、2022年中菲关系十大新闻等精彩视频。中国驻菲使馆还在现场设置了展示中国春节特色的“春节角”和展示中菲人文交流成果的“人文驿站”。

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