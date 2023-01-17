匈牙利民众展示新发行的兔年生肖邮票。人民网记者 于洋摄

人民网布达佩斯1月16日电（记者于洋）中国驻匈牙利大使馆、匈牙利经济发展部、布达佩斯中国文化中心与匈牙利邮政局16日在匈牙利邮票博物馆共同举办了中国农历兔年生肖邮票发行仪式。

发行仪式在匈牙利邮票博物馆举办。此次发行的兔年生肖邮票由平面艺术家毛罗什·克里斯蒂娜设计，共发行2万枚，每枚小型张由4枚邮票构成。设计师以红白两色为背景，描绘了与青花瓷同色调的两对小兔子，并以中匈两种文字标识出“兔年”的主题。

邮票发行仪式上，中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超、匈牙利经济发展部部长纳吉·马顿、匈牙利邮政局局长兼首席执行官鲍尔措·鲍尔瑙巴什和布达佩斯中国文化中心主任金浩发表致辞，并分别在首日封上加盖邮戳和签名。

中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超强调，发行中国农历生肖邮票是中匈两国人文交流的一项重要活动，也是一项延续了近10年的传统，体现了两国人民之间的深厚友谊。他表示：“中匈两国关系正处于历史最好时期，各领域友好交流与务实合作持续深化。中国的经济增长将会持续向好并迎来强劲反弹，给世界带来新机遇。”

匈牙利经济发展部部长纳吉·马顿强调：“当今，世界经济中心的重点正在逐步向亚洲转移，中国在世界上所占的份额越来越大，越来越多的全球性亚洲公司如雨后春笋般涌现。我们看到了中国在勤奋、技术和务实基础上所实现的惊人的发展和成绩。匈牙利政府认为继续与中国加强已有的良好关系极为重要，我们对进一步合作持开放态度。”

兔年生肖邮票是由匈牙利邮政局发行的第10枚中国农历生肖邮票。此次发行仪式是2023年匈牙利“欢乐春节”系列活动的一项重要内容。

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