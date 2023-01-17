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中国驻马来西亚大使馆举行癸卯年新春招待会

2023年01月17日15:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月17日电 （记者刘慧）吉隆坡消息：1月16日，中国驻马来西亚大使馆在吉隆坡举行癸卯年新春招待会。马来西亚外长赞比里、下议长佐哈里、地方政府发展部长倪可敏、科技与创新部长郑立慷、青年与体育部长杨巧双等高层政要、政党领袖、各界友人、驻马使节、华侨华人、在马中资企业和中国留学生代表等近千人欢聚一堂，共迎新春。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在致辞中表示，2022年是中国党和国家历史上极为重要的一年。中共二十大胜利召开，选举产生以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，科学谋划未来五年乃至更长时期中国发展的目标任务和大政方针。中国保持世界第二大经济体地位，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，将为世界各国特别是周边国家带来更多机遇。

欧阳大使指出，2022年也是中马关系承前启后的一年。中共二十大召开后，马政府及政党领袖祝贺习近平总书记再次当选。马来西亚在安瓦尔总理领导下组建团结政府后，李克强总理第一时间发来贺电，王毅国务委员同赞比里外长视频会晤，秦刚外长同赞比里外长推特友好互动，体现了两国领导人和政府高层对发展中马关系的高度重视。2022年中马双边贸易额达2036亿美元，创历史新高。今年是两国建立全面战略伙伴关系10周年，中方愿同马方一道朝着共建中马命运共同体的大方向稳步前行。

欧阳大使表示，马来西亚春节浓浓的年味给我们留下深刻印象，特别是“捞生”，七彩鱼生寄托对新年的美好祝愿，就像马来西亚多元文化一样缤纷多彩。“百里不同风，千里不同俗”。尽管不同文化的节日习俗各不相同，但辞旧迎新、关爱家人、感恩祈福的心是连在一起的。这正体现了习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念。

赞比里外长表示，中国是马来西亚的好朋友，自建交以来，两国关系不断发展。2013年习近平主席对马来西亚进行国事访问时，两国建立全面战略伙伴关系。去年12月，我上任不久即同中国国务委员、时任外长王毅视频会晤。我也同中方新任外长秦刚友好互动。马来谚语“相互扶持”和中国成语“同舟共济”是马中亲密关系的生动写照。

赞比里外长表示，今年马中两国将共同庆祝全面战略伙伴关系建立10周年。马方期待同中方共同努力，不断巩固双边关系，促进人文交流，造福两国及两国人民。我坚信，马中关系未来将继续保持良好发展势头，不断迈上新台阶。赞比里外长还用中文送上祝福：“恭喜发财、新年快乐、万事如意！”

招待会上，马来西亚著名歌手茜拉演唱马来歌曲《我爱你》和中文歌曲《山歌好比春江水》，优美动听的歌声唱出了中马两国文化紧密交融和人民相亲相爱。青少年舞者表演川剧变脸等特色舞蹈，呈现了中华传统曲艺的独特魅力。现场张灯结彩，气氛热烈，与会嘉宾一起欢庆佳节，齐声祝愿中马两国繁荣昌盛、国泰民安，中马关系赓续友好、再创辉煌。

(责编：贾文婷、常红)

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