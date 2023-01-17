人民网开罗1月17日电 (记者黄培昭) 近日，中国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”，在摩洛哥拉巴特召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第17届常会上通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此，我国共有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，居世界第一。

就此话题，记者采访了著名汉学家、中华图书特殊贡献奖获得者、埃及希克迈特文化集团艾哈迈德·赛义德。赛义德说：“据我了解，这次被列入人类非物质文化遗产代表作名录的是中国传统制茶技艺及其相关习俗，事实上，博大精深的茶文化是中国文化的象征，它的入选可谓水到渠成、当之无愧。”

赛义德指出，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”是有关茶园管理、茶叶采摘、茶的手工制作，以及茶的饮用和分享的知识、技艺和实践。制茶师根据当地风土，使用炒锅、竹匾、烘笼等工具，运用杀青、闷黄、渥堆、萎凋、做青、发酵、窨制等核心技艺，发展出绿茶、黄茶、黑茶、白茶、乌龙茶、红茶六大茶类及花茶等再加工茶，2000多种茶品，以不同的色、香、味、形满足着民众的多种需求。

“以前其实我对中国茶的了解没有很深入，只是简单的知道一些茶很好，很好喝。刚好，在前年我的中国同事开始系统的学习中国茶，并且她学习的就是所谓的茶技，我也才慢慢的有所了解。原来，中国茶文化大体上是分为了‘茶技’‘茶艺’‘茶道’三种的。茶艺和茶道被提起的居多，茶技确实对于很多人包括我来说是很新鲜的一个词语。但是，如果是真的要了解中国茶，茶技确又是最重要的。它能告诉你，每一种茶是怎么来的，它为什么是这样，以及之后它会变成什么样。而茶艺和茶道，其实都弱化了茶本身的属性，都是由茶而引出的其观赏性，社交性以及由茶而起的一些对于生活和人生的感悟。从这一方面看来，其实如果想要了解中国茶，起始应该在于去了解中国茶的制作技艺。”赛义德说。

赛义德告诉人民网记者，其实，我们阿拉伯地区的人也很爱喝茶，据我了解，我们喝的茶是在中国唐代的时候，进入到阿拉伯半岛的。我们日常饮茶的习惯和中国人的单纯品茶很不一样，对于我们来说，茶是用来煮的，加入一些香料，放在铜壶中，煮出来的茶是混合着甜味和香料的味道的。但是中国茶，好像更注重的是一种简单的享受。看我同事的分享，她更注重单一的茶的香气，注重怎么去冲泡茶才能让这个茶表现得更好，以及更注重茶本身的效用属性。我很期待等到回中国的时候可以体验一下这种纯粹的品茶过程。

“作为一家中阿文化交流与传播的企业，其实我们也接触过一些介绍中国茶文化的书籍，但是很遗憾到目前为止，我们还没有出版过相关的书籍。我的同事自从学茶技之后，因为她个人的兴趣其实也在努力的推进这件事情。对于我们希克迈特文化而言，我们是希望能将各种优秀的中国传统文化及习俗尽最大的努力去介绍到阿拉伯国家的。阿拉伯地区的茶源于中国，其实也可以说世界的茶都源于中国。我们也希望能借此机会，让中国的传统制茶工艺通过文化交流走入阿拉伯国家，或许在了解了这些制作工艺之后，我们也可以发展出自己的茶品。”赛义德说。

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