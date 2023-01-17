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中国驻比利时使馆举办“新春暖心包”发放启动仪式

2023年01月17日10:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔1月16日电  (记者牛瑞飞)1月13日，驻比利时使馆举行在比中国留学人员“新春暖心包”发放启动仪式。曹忠明大使出席活动并致辞。

曹忠明大使首先向大家致以新年的问候并表示，党和国家始终关心在外留学人员健康安全。疫情暴发三年来，驻比利时使馆按照国内统一部署，通过及时提供疫情动态、防疫指导、防疫用品，设立倾听热线、远程问诊、华人医疗服务队，对感染个案给予特别关心关爱等一系列举措，指导和帮助在比中国留学人员做好疫情防控。比各地中国学联在组织志愿者支援国内抗疫、协助留学人员防疫方面做了大量工作，作出了重要贡献。

曹大使表示，春节前夕慰问在比中国留学人员，发放“新春暖心包”是今年“温暖迎春”系列活动之一。“新春暖心包”装有地方应节特色纪念品和国内特色食品。礼虽轻，但情甚重。“新春暖心包”传递的是祖国对海外学子的关心关爱，是密切使馆和留学人员联系的重要纽带，也是使馆践行外交为民理念的具体表现。

曹大使指出，过去的一年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，带领全党全国各族人民团结奋斗、砥砺前行、迎难而上，经济稳健发展，民生福祉不断改善，社会大局保持稳定。

曹大使强调，2022年也是我们党和国家发展史上具有里程碑意义的一年。党的二十大胜利召开，制定了当前和今后一个时期党和国家的大政方针，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，作出了一系列战略安排和部署，吹响了全面建设社会主义现代化国家的号角。希望广大在比学子积极响应习近平总书记的号召，立志做有理想、有担当、有作为、肯奋斗的新时代好青年，在建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

荷语鲁汶大学中国学联主席代表在比留学人员发言，感谢祖国和使馆一直以来对广大在比留学人员的关心爱护，表示“新春暖心包”让留比学子再次感受到来自祖国和使馆的温暖与牵挂，决心牢记习近平主席的谆谆教导，立志做新时代的好青年，力争早日学有所成，回到祖国的大地上，为建设社会主义现代化国家添砖加瓦，作出自己应有的贡献。

(责编：贾文婷、常红)

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