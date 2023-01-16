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中国驻萨摩亚使馆举办2023年“温暖迎春”新春招待会

2023年01月16日15:11 | 来源：人民网-国际频道
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巢小良大使致辞（中国驻萨摩亚大使馆供）
巢小良大使致辞（中国驻萨摩亚大使馆供）

人民网堪培拉1月16日电（记者 陈效卫）1月14日晚，中国驻萨摩亚大使馆举办2023年“温暖迎春”新春招待会，巢小良大使偕全体馆员与在萨华侨华人、中资机构员工、援萨农业组和援萨医疗队专家、孔子学院教师等150余人欢聚一堂，喜迎新春佳节。

招待会在雄壮的国歌声中拉开序幕。巢小良向现场来宾赠送春节包，向广大在萨同胞致以新春祝福。

巢小良在致辞中表示，2022年是我国历史上具有里程碑意义的一年，一件件大事、喜事、好事鼓舞激励着全体中华儿女。这一年，党的二十大胜利召开，北京冬奥会、冬残奥会成功举办，神舟飞船接力腾飞，中国空间站全面建成。这一年，我们以元首外交为引领，以推动构建人类命运共同体为主线，全方位开展中国特色大国外交。这一年，中萨关系步入新的发展时期，两国全面战略伙伴关系内涵不断丰富。这一年，我们坚持“外交为民”，党和政府的心始终牵挂着全体海外侨胞的幸福安危，始终与全体海外侨胞紧紧联系在一起。

巢小良指出，在三年战“疫”大考中，党和国家始终和广大海外同胞在一起，在萨侨胞和中资机构员工在大战大考中也展现出强烈的责任担当。在国内疫情初起的紧要时刻，广大侨胞心念家国、情系桑梓，闻讯而动、火速驰援，第一时间自发组织起来，积极捐款捐物，倾力支援祖(籍)国抗击疫情。在疫情全球肆虐的情况下，全体援外专家、中资机构员工牢记初心使命，坚守工作岗位，统筹疫情防控与复工复产，为推动中萨关系发展和加深两国人民友谊作出了重要贡献。驻萨摩亚使馆与全体在萨侨胞、中资机构人员风雨同舟、患难与共，用实际行动践行“外交为民”，维护在萨中国公民和机构安全和合法权益。

巢小良强调，中萨友好合作关系的发展离不开在萨华侨华人、援萨专家、孔院教师和中资机构同仁们的共同努力。巢小良勉励大家坚定信念，为实现中华民族伟大复兴出力；发挥优势，为实现中萨世代友好助力；接续奋斗，为实现个人梦想发力。

巢小良最后表示，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。前进道路不可能一帆风顺，只要全体中华儿女和衷共济、共同奋斗，就一定能够共创中华民族伟大复兴美好未来！

侨胞代表表示，2022年喜事连连，海外华人无不为祖国的发展进步感到自豪。感谢使馆对在萨侨胞的关心关爱，虽身在异国他乡，时刻能感受到来自祖国的温暖。同心筑梦踏歌行，奋楫笃行谱新章。在萨侨胞将继续团结奋斗，为推动中萨关系平稳健康发展贡献力量。

会场内流光溢彩，喜气洋洋，充满欢乐祥和的节日气氛。现场表演了歌曲《我和我的祖国》《我们的中国梦》《和你一样》《珍惜》以及琵琶独奏《青花瓷》等。来宾们欢聚一堂，其乐融融，最后全体合唱《歌唱祖国》，将招待会喜庆氛围推向高潮。

(责编：贾文婷、常红)

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