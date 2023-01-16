人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

马耳他举行侨界迎新春文体联欢会

2023年01月16日10:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马1月15日电（记者谢亚宏）1月14日，中国驻马耳他使馆同马耳他华联会共同举办了2023年侨界迎新春文体联欢会，中国驻马耳他使馆临时代办彭熠军出席并致辞。在马华侨华人、各界友好人士、中方机构代表等约200多人欢聚一堂，以别开生面的形式共同庆祝农历新年。

彭熠军向在马华侨华人致以新春问候。他表示，国强则侨安，侨兴国更强。党的二十大报告中强调，要不断巩固全国各族人民大团结，加强海内外中华儿女大团结，形成同心共圆中国梦的强大合力。希望广大在马侨胞积极响应号召，加强团结，开拓进取，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。中国驻马耳他大使馆也将一如既往践行“外交为民”理念，继续为在马同胞们办好事、解难题。

侨胞们纷纷表示为二十大胜利召开感到无比振奋，为祖国发展取得的辉煌成就深感自豪，将同心同力，继续做中马友好的“民间使者”，积极推动两国友谊不断深化，为中华民族伟大复兴作出贡献。

联欢会现场气氛热烈、高潮迭起、掌声雷动，太极剑表演、古筝演奏、二胡独奏、唐装汉服秀、京剧演唱、舞狮舞龙等丰富多彩的文艺节目精彩纷呈。拔河、投篮比赛、扔沙包等体育竞技环节进一步拉近了在马侨胞们的感情。赛后彭代办等还为获奖选手颁奖并同现场侨胞亲切交流，活动营造出了喜庆祥和浓厚的节日气氛。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部