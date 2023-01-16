人民网罗马1月15日电（记者谢亚宏）1月14日，中国驻马耳他使馆同马耳他华联会共同举办了2023年侨界迎新春文体联欢会，中国驻马耳他使馆临时代办彭熠军出席并致辞。在马华侨华人、各界友好人士、中方机构代表等约200多人欢聚一堂，以别开生面的形式共同庆祝农历新年。

彭熠军向在马华侨华人致以新春问候。他表示，国强则侨安，侨兴国更强。党的二十大报告中强调，要不断巩固全国各族人民大团结，加强海内外中华儿女大团结，形成同心共圆中国梦的强大合力。希望广大在马侨胞积极响应号召，加强团结，开拓进取，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。中国驻马耳他大使馆也将一如既往践行“外交为民”理念，继续为在马同胞们办好事、解难题。

侨胞们纷纷表示为二十大胜利召开感到无比振奋，为祖国发展取得的辉煌成就深感自豪，将同心同力，继续做中马友好的“民间使者”，积极推动两国友谊不断深化，为中华民族伟大复兴作出贡献。

联欢会现场气氛热烈、高潮迭起、掌声雷动，太极剑表演、古筝演奏、二胡独奏、唐装汉服秀、京剧演唱、舞狮舞龙等丰富多彩的文艺节目精彩纷呈。拔河、投篮比赛、扔沙包等体育竞技环节进一步拉近了在马侨胞们的感情。赛后彭代办等还为获奖选手颁奖并同现场侨胞亲切交流，活动营造出了喜庆祥和浓厚的节日气氛。

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