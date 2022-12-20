新华社北京12月20日电（记者冯歆然）12月20日，由中国外文局和中国浦东干部学院主办的中国共产党国际形象传播创新论坛（2022）举办。百余位嘉宾线上参会，围绕“讲好中国共产党奋进新征程的故事”这一论坛主题，进行了深入探讨。

中国外文局相关负责人表示，做好中国共产党的国际形象传播，要把对外宣介习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，加快构建中国话语和中国叙事体系；要牢牢把握中国式现代化的五个重要特征，准确阐释中国式现代化的世界意义和时代意义，增进国际社会对中国式现代化的了解和认同；要积极弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，积极展示中国在发展中创造人类文明新形态的不懈努力；要从人类发展潮流、世界变化格局、中国发展趋势的角度，全面展示大国大党担当。

本次论坛设有四个平行专题论坛，分别是“中国共产党国际形象的多维度构建”“对外话语创新与中国共产党国际形象传播”“中国共产党国际形象传播中的影像表达”“Z世代与中国共产党国际形象传播”。论坛开幕式上还举行了《国道巡航》纪录片全球首发仪式。

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