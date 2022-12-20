临近岁末，美国一直不平静的边境移民问题再度引发关注。美国得克萨斯州两党议员12月18日呼吁白宫向包括得州在内的南部边境州提供更多支持，以帮助这些地区应对可能即将爆发的“难民潮”，有民主党议员更直言拜登政府目前的计划“毫无用处”。当越来越多难民涌向美墨边境地带，美国政客们却还在盘算着如何借难民问题谋利，这将美式人权的丑陋真相暴露无疑。

引发目前争议的导火索，是本月21日即将到期的“第42条边境条款”（以下简称“第42条”）政策。这项特朗普政府于2020年新冠疫情暴发后实施的政策，允许边境管理部门根据公共卫生政策驱逐移民。拜登政府上台后一直想要废除这一条款，但持续遭到南部共和党州的抵制，双方的司法大战持续上演，也导致相关政策改革一拖再拖。12月17日，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回了共和党各州官员要求将“第42条”延期的请求，为这项条款自动到期开了“绿灯”。然而，“第42条”即将到期也让边境州县面临更大压力，美国有线电视新闻网（CNN）17日报道称，仅过去一个星期，就有超过2500名移民涌入得州埃尔帕索市，该市官员警告称，随着“第42条”到期，南部边境单日移民数将增长一倍。对上一财年就拦截了超过220万人次非法移民的南部各州来说，这样的局面必然不是他们乐见的。

被“第42条”到期不续惹恼的不止共和党人，不少民主党人似乎也没有为这个政策到期而欢呼雀跃。CNN、美国全国广播公司等多家外媒日前披露，作为替代“第42条”的选项，拜登政府正考虑恢复特朗普政府时期的边境禁令，根据这一规定，对于从美国南部边境入境的个人来说，如果他们首先经过其他国家，并没有在移徙至美国边境前在那里寻求庇护，那么他们将没有资格在美国申请庇护。这一政策2019年由特朗普政府的移民问题顾问斯蒂芬·米勒首次付诸实施。消息一出，举座皆惊。非政府组织“人权第一”难民保护项目负责人埃莉诺尔·艾斯尔在接受《纽约时报》采访时抨击说：“拜登政府恢复这项可怕的政策，几乎就像斯蒂芬·米勒仍在白宫试图阻止寻求保护、免受迫害的难民。”参议院外交关系委员会主席、民主党人梅嫩德斯在一份声明中称，“如果报道的故事属实，拜登政府将进一步背离我们国家向寻求庇护者提供庇护的承诺。”他表示，他将“像反对特朗普政府的政策一样”，“反对这种未经国会批准就改写美国庇护法的错误企图”。

闹到两党都不高兴，足以证明拜登政府的移民政策正在走向“死胡同”。归根结底，这还是美国政客多年来一直将非法移民问题视作选举筹码、无视其背后真正问题所致。美国两党政客常年将非法移民问题视为政治筹码，为本党和个人谋利。共和党政客不断炒作所谓“移民抢走美国人工作”“移民导致美国治安混乱”等话题，以期保住“基本盘”选民；民主党方面则倾向于将移民问题归结于人权问题。两党如此针锋相对的结果，只能是美国在移民问题上长期困于意识形态之争，两党支持者在这一问题上态度日趋极化和对立，今年9月共和党州长还闹出了用大巴将非法移民“卸载”到副总统哈里斯住所外的闹剧。法国广播公司不无讽刺地写道，共和党与民主党“开展了一场非法移民游戏”，“这一行动虽然解决不了美国的移民问题，但很具有娱乐性，吸引了美国民众的目光”。

从根源上来说，困扰美国的边境移民问题，实际上是美国自身外交政策“种下的苦果”。过去100多年里，奉行“门罗主义”的美国将拉美和加勒比地区视为“后院”，长期霸凌地区国家，动辄对地区国家实施单边制裁、武力干涉乃至军事入侵，严重破坏了地区国家经济社会发展的正常秩序，令许多国家长期陷入动荡乃至内乱之中。美国严重损害了拉美和加勒比地区国家人民的生存权和发展权，迫使他们“为了寻找更好的生活”不得不背井离乡、北上赴美。而讽刺的是，自诩为“移民熔炉”的美国，却又对这些来自南方的移民百般挑剔，令问题在美墨边境地区常年累积，并最终在两党政府不断翻转的移民政策中酿成巨大人道主义灾难。

美国如果不能放弃长期的霸凌主义外交政策，美国政客若不能反躬自省，真心实意与地区国家一道解决问题，那么无论多少立法、多少政策、多少援助，最终都将重复“打水漂”的下场，美墨边境的危机和人道灾难也难以迎来终结之日。（聂舒翼）

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