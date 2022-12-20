人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

美民调：2/3民众对美国前景没信心 过半民众认为解决通胀为当务之急

2022年12月20日20:41 | 来源：海外网
小字号

　　海外网12月19日电据《今日美国》新闻网18日报道，《今日美国》与萨福克大学公布的最新联合民调显示，对于即将到来的新年，美国民众没有感到快乐。统计显示，2/3受访者表示，国家发展方向错误，民众对两党都没信心，也不觉得美国政府能够有效解决国内面临的挑战。

　　这项民调于12月7日至11日间进行，针对1000名登记的美国选民进行了电话调查，统计误差为正负3.1个百分点以下。调查显示，54%受访民众认为，美国政府2023年应该处理的当务之急是通胀与经济问题，这项议题被受访者列为应该解决的首要议题，所占比例几乎为其他任何议题的两倍多。认为美国朝错误方向发展或没有朝正确方向发展的受访者分别有65%、26%；相较之下，2021年底的相同民调中，57%受访者认为美国正朝错误方向发展。

　　报道称，民众对美国政府明年能够做事的期望很低。71岁的退休保险业高管多蒂直言“我们都被极端主义统治着，温和的中间派正在被排挤”。53岁的雷切尔·内格利提到种族主义、枪支暴力和堕胎选择权等问题，并表示“希望过去几年发生的大量负面事情已经敲响警钟，我们可以从中吸取教训。”（海外网 侯兴川）

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部