海外网12月19日电据《今日美国》新闻网18日报道，《今日美国》与萨福克大学公布的最新联合民调显示，对于即将到来的新年，美国民众没有感到快乐。统计显示，2/3受访者表示，国家发展方向错误，民众对两党都没信心，也不觉得美国政府能够有效解决国内面临的挑战。

这项民调于12月7日至11日间进行，针对1000名登记的美国选民进行了电话调查，统计误差为正负3.1个百分点以下。调查显示，54%受访民众认为，美国政府2023年应该处理的当务之急是通胀与经济问题，这项议题被受访者列为应该解决的首要议题，所占比例几乎为其他任何议题的两倍多。认为美国朝错误方向发展或没有朝正确方向发展的受访者分别有65%、26%；相较之下，2021年底的相同民调中，57%受访者认为美国正朝错误方向发展。

报道称，民众对美国政府明年能够做事的期望很低。71岁的退休保险业高管多蒂直言“我们都被极端主义统治着，温和的中间派正在被排挤”。53岁的雷切尔·内格利提到种族主义、枪支暴力和堕胎选择权等问题，并表示“希望过去几年发生的大量负面事情已经敲响警钟，我们可以从中吸取教训。”（海外网 侯兴川）

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