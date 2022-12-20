“7月6日我们刚刚庆祝了科摩罗独立47周年。1975年中国第一个承认科摩罗独立并同我国建交，科摩罗人民对此满怀感激。”科摩罗驻华大使毛拉纳·谢里夫日前接受本报采访时表示，47年来，中国向科摩罗一直提供着重要的支持。

毛拉纳说，在科摩罗提起中国，人们首先想到的就是真诚的朋友和可靠的兄弟。谈起科摩罗人对中国的特殊亲近感，他反复提到三个关键词：青蒿素、山海情、海南芒果。

“中国给予科摩罗的友谊和支持是无条件的”

疟疾，曾让科摩罗人闻之色变。中国科学家首先发现并成功提取青蒿素，为科摩罗人摆脱疟疾噩梦点亮了希望。“多亏了青蒿素，科摩罗有望在2025年成为成功清除疟疾的非洲国家之一。”毛拉纳说。

2007年起，广州中医药大学等机构的专家在科摩罗开展“复方青蒿素快速清除疟疾项目”，通过全民同期服用青蒿素复方药消灭人群体内疟原虫。经过不懈努力，科摩罗实现了疟疾零死亡、发病人数下降90％以上的奇迹。中国医务工作者的帮助，科摩罗人牢牢记在心里。科摩罗的“总统奖章”授予了广州中医药大学的专家。

对很多科摩罗人来说，中国医生如同家人般亲近。这份情谊，来自近30年岁月的沉淀。1994年起，一批批中国医疗队接力，为科摩罗人送去健康。“当科摩罗患者有需要时，中国医生总是在场。为了更好地和患者交流，他们还努力学科摩罗语。中国医生和科摩罗医生的合作也十分紧密。每批中国援科医疗队都受到高度赞誉。”毛拉纳说，“中国给予科摩罗的友谊和支持是无条件的。”

“中国影视剧在科摩罗向来有人气”

在毛拉纳的讲述中，中国电视剧《山海情》是连接中科两国的又一个关键词。2021年底至2022年初，《山海情》法文版在科摩罗播出。这部在中国大火的电视剧，在科摩罗也“圈粉”了。

“中国影视剧在科摩罗向来有人气。几乎所有科摩罗人都看过中国功夫电影。我很喜欢《战狼》，反复看了好几遍。”毛拉纳笑言。“战狼”二字的汉语，他念得字正腔圆。不同于功夫片的《山海情》，为科摩罗人打开了解中国的一扇新窗口。“从土里长出来”的人物可亲可爱、“干沙滩变金沙滩”的故事震撼人心，毛拉纳从《山海情》里看到了中国打赢脱贫攻坚战的生动缩影。他说：“《山海情》鼓舞科摩罗青年与贫困作斗争，带来很多启发。”

“绿水青山就是金山银山”“人民至上”……对这些在中国深入人心的金句，毛拉纳很熟悉。“中国这十年的成就举世瞩目，包括科摩罗在内的非洲国家十分关注。”毛拉纳说，“相信中国会取得更大成就，为推动南南合作、世界和平发展作出更大贡献。”

“对非合作‘九项工程’十分契合当前科摩罗的发展需求”

海南芒果，是毛拉纳口中拉近两国人民距离的第三个关键词。毛拉纳说，1988年11月，科摩罗总统开启首次访华之旅，时任总统阿卜杜拉对海南进行了友好访问。海南的气候、植被跟科摩罗非常相似，尤其海南芒果让阿卜杜拉想起了家乡的味道。“因为这段往事，我盼望促成科摩罗相关地区和海南的城市建立友好城市关系。”毛拉纳说。

不断深化两国务实合作是毛拉纳的愿望。47年来，两国合作已交出亮眼“成绩单”：科摩罗的尼乌马克莱供水工程、人民宫、政府办公楼、总统官邸、广播电视大楼、机场等重大基建项目，无不凝结着中国建设者的汗水；2013年，中国数字电视在科试点项目取得突破，科摩罗成为首个采用中国数字电视标准的非洲国家；中国援科海底光缆优惠贷款项目大幅提升科摩罗电信网络规模和传输能力……“我想借此机会向中国为科摩罗提供的多方面支持表示感谢，两国合作成果体现在科摩罗经济社会发展的方方面面。”毛拉纳说。

毛拉纳表示，2021年中非合作论坛达喀尔会议上，中国宣布的对非合作“九项工程”为深化两国关系带来了新机遇。他十分看重“九项工程”中的投资驱动工程，中国将为非洲援助实施10个工业化和就业促进项目，向非洲金融机构提供100亿美元授信额度，重点扶持非洲中小企业发展……每一项，对科摩罗都是机遇。“中国在国际合作中尊重各国的特殊性和愿望。”毛拉纳说，“对非合作‘九项工程’十分契合当前科摩罗的发展需求”。

策划/王丕屹

审核/牛宁 毛莉

文案/何洌

采访/毛莉 何洌 吴正丹

后期/陆宁远

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