人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

最新动态：俄称天然气限价“破坏市场机制” 乌空军说俄发起无人机空袭

2022年12月20日19:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月20日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫19日表示，欧盟对天然气价格设限的决定是对市场机制的蓄意侵犯。乌克兰空军19日说，俄军当天动用35架无人机对乌克兰发动新一轮空袭，其中30架被乌方击落。

　　——据塔斯社报道，对欧盟就天然气价格上限达成一致，佩斯科夫评论说，这一决定是对市场定价流程的破坏，是对市场机制不可接受的蓄意侵犯。俄罗斯需要时间“彻底权衡利弊”并作出回应。此前，俄总统普京曾表示，试图通过行政措施限制天然气在欧价格是“一种愚蠢行为”，同时也是“一个非市场的、且没有任何前景的决定”。

　　——俄罗斯法律信息网站19日发布文件说，普京当天签署一项法律，将允许俄保险公司2023年与来自对俄不友好国家的保险机构、经纪人等进行粮食和化肥出口的相关交易。文件指出，此举旨在为黑海港口农产品外运协议提供保险支持。

　　——乌克兰空军19日在社交媒体发文称，当天清晨，俄军动用35架无人机对乌克兰首都基辅等地发动新一轮空袭，其中30架被乌方击落。尼古拉耶夫州官员表示，该州已有143人在此轮空袭中受伤。

　　——综合俄媒体消息，普京19日访问白俄罗斯并与白俄罗斯总统卢卡申科在首都明斯克举行会谈。据悉，双方同意致力于制造新的军事装备，并将继续进行联合演习。

　　——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日通报说，俄武装力量在别尔哥罗德州上空击落4枚美制“哈姆”反辐射导弹，在库皮扬斯克方向消灭了20多名乌军人员。过去一天内，俄军在顿涅茨克方向共消灭了130余名乌军人员。

　　——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前表示，欧盟最近出台的新一轮对俄制裁加剧欧盟自身的社会经济问题，其能源短缺、前所未有的通胀、去工业化等问题愈发严重。与此同时，制裁还给亚非拉的发展中国家造成严重损害，“因为这些国家在资源争夺方面无法与西方国家抗衡”。（参与记者：刘恺、华迪、李东旭）

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部