新华社北京12月20日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫19日表示，欧盟对天然气价格设限的决定是对市场机制的蓄意侵犯。乌克兰空军19日说，俄军当天动用35架无人机对乌克兰发动新一轮空袭，其中30架被乌方击落。

——据塔斯社报道，对欧盟就天然气价格上限达成一致，佩斯科夫评论说，这一决定是对市场定价流程的破坏，是对市场机制不可接受的蓄意侵犯。俄罗斯需要时间“彻底权衡利弊”并作出回应。此前，俄总统普京曾表示，试图通过行政措施限制天然气在欧价格是“一种愚蠢行为”，同时也是“一个非市场的、且没有任何前景的决定”。

——俄罗斯法律信息网站19日发布文件说，普京当天签署一项法律，将允许俄保险公司2023年与来自对俄不友好国家的保险机构、经纪人等进行粮食和化肥出口的相关交易。文件指出，此举旨在为黑海港口农产品外运协议提供保险支持。

——乌克兰空军19日在社交媒体发文称，当天清晨，俄军动用35架无人机对乌克兰首都基辅等地发动新一轮空袭，其中30架被乌方击落。尼古拉耶夫州官员表示，该州已有143人在此轮空袭中受伤。

——综合俄媒体消息，普京19日访问白俄罗斯并与白俄罗斯总统卢卡申科在首都明斯克举行会谈。据悉，双方同意致力于制造新的军事装备，并将继续进行联合演习。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日通报说，俄武装力量在别尔哥罗德州上空击落4枚美制“哈姆”反辐射导弹，在库皮扬斯克方向消灭了20多名乌军人员。过去一天内，俄军在顿涅茨克方向共消灭了130余名乌军人员。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前表示，欧盟最近出台的新一轮对俄制裁加剧欧盟自身的社会经济问题，其能源短缺、前所未有的通胀、去工业化等问题愈发严重。与此同时，制裁还给亚非拉的发展中国家造成严重损害，“因为这些国家在资源争夺方面无法与西方国家抗衡”。（参与记者：刘恺、华迪、李东旭）

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