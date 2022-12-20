新华社布鲁塞尔12月19日电综述：欧盟就天然气价格上限达成一致

新华社记者李骥志

欧盟成员国能源部长19日举行会议，就设定天然气价格上限达成一致，以保护欧洲经济免受过高的天然气价格冲击。

欧盟理事会当天发布公告说，欧盟成员国同意建立临时性的“市场修正机制”。如果作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格连续三个工作日超过每兆瓦时180欧元，并且在这三个工作日内TTF价格比全球液化天然气价格高出35欧元以上，则触发“市场修正机制”。

上月，欧盟委员会曾提议将限价机制的触发上限设在每兆瓦时275欧元，但各成员国能源部长未就此达成一致。

根据最新公告，一旦触发“市场修正机制”，欧盟将在基于主要交易所交易价格的全球液化天然气市场参考价基础上增加35欧元作为最高限价，禁止欧盟天然气交易超过限价水平。限价一旦启动，需连续实行20个工作日；若最高限价连续三个工作日低于每兆瓦时180欧元，则限价机制自动解除。若欧盟委员会在天然气供应不足时宣布实施紧急状态，限价机制也会自动解除。

欧盟还增设了叫停机制。若发现存在供需缺口或金融风险，如天然气需求在一个月内增加15%、液化天然气进口急剧下降或TTF天然气交易量同比大幅下滑等，则可以暂停实施限价。

这套临时“市场修正机制”一经欧盟成员国批准，将于2023年2月15日正式生效，有效期一年。欧洲证券和市场管理局和欧盟能源管理合作局负责监督和评估该机制的运行。

对于欧盟对天然气限价的做法，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫19日表示，欧盟限价是对市场价格生成机制的挑战，是无法接受的。

在欧盟内部，各国围绕天然气限价问题也一直争吵不休。一些国家希望通过此举打击俄罗斯；荷兰和奥地利担心限价会扰乱欧洲能源市场，威胁能源供应安全；德国则担心这样会使能源供应方转向亚洲市场，欧洲进一步丧失竞争力。

分析人士认为，欧盟本次就每兆瓦时180欧元的限价水平达成一致，首先是因为采用了“简单多数”投票原则，即提案得到55%以上成员国和超过欧盟总人口65%的支持，则获通过。

对于这一限价机制的实施前景，不少业内人士持保留意见。曾威胁要迁出欧盟的洲际交易所集团19日表示，将对欧盟能否公平有序管理TTF交易市场进行严格评估。

欧洲能源交易所协会先前表示，对天然气限价可能导致场外交易增多，此类交易不在价格上限适用范围内，很难追踪，可能对欧洲能源市场供应和金融稳定构成重大风险。

英国“极光”能源研究公司分析师雅各布·曼德尔认为，天然气期货交易向场外转移，可能会让消费者像以前一样容易受到价格上涨的冲击。

(责编：贾文婷、张悦)