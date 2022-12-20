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中国驻瑞典大使崔爱民会见瑞典外交国务秘书克努特松

2022年12月20日17:57 | 来源：人民网-国际频道
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崔爱民大使（左）会见瑞典外交国务秘书克努特松（中）和瑞典外交部亚太司司长科旺斯特伦（右）。 人民网 王文 摄
崔爱民大使（左）会见瑞典外交国务秘书克努特松（中）和瑞典外交部亚太司司长科旺斯特伦（右）。  人民网 王文 摄

人民网斯德哥尔摩12月20日电 （王文）12月19日，中国驻瑞典大使崔爱民会见瑞典外交国务秘书克努特松，双方就中瑞关系发展等问题交换了意见。瑞典外交部亚太司司长科旺斯特伦等参加。

崔大使介绍了中国共产党二十大所提出的中国式现代化内涵，表示当前中国经济正在转型升级和提质增效，未来将加快发展绿色低碳产业，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。指出中瑞两国传统友谊深厚，经济互补性强，务实合作基础扎实。两国在多边和经贸等方面存在广泛共识，都高度重视科技创新和绿色发展。表示中方愿同瑞方一道，本着相互尊重、互利共赢的精神，维护好、发展好已有良好合作势头，积极打造合作新亮点，推动两国关系健康稳定发展。

崔大使祝贺瑞典将于2023年接任欧盟轮值主席国，表示中欧关系保持向前向上势头，坚持互利共赢，符合中欧和国际社会的共同利益。希望瑞典在担任欧盟轮值主席国期间积极发挥建设性作用，引领欧盟成为中国走中国式现代化道路的重要伙伴，共享中国发展的各方面机遇。

克努特松表示，瑞中两国几十年来在很多领域保持了强劲合作，双方都重视绿色发展，经济合作互补性强，潜力很大。瑞方愿同中方加强交流对话，并在双方良好合作基础上共同努力，不断扩大合作领域，更好实现共赢发展。

(责编：贾文婷、张悦)

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