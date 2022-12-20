人民网北京12月20日电（记者 韩硕）12月16日晚，新兴市场与发展中国家青年外交官论坛“外交在科技交流合作中的作用”主题活动成功举办，中国、俄罗斯、印尼、埃及、埃塞俄比亚、阿联酋等国青年外交官线上参与。

当前，越来越多国家加大重视产业数字化转型。5G、人工智能、大数据等技术在交通运输、工业制造、农业生产等领域应用得到推广。新兴市场和发展中国家间如何加强交流、深化合作，成为当日活动热议焦点。

会上，深圳大学腾讯云人工智能特色班00后学生王翊沣分享了将人工智能与农业生产结合，利用数字技术实现狮头鹅疾病预警的创新实践。他和同学们走进鹅棚，顶着40度高温，在鹅棚里采集6000多张照片，建立起含30多万张鹅脸标注的数据库。经过100多天努力，数十次算法模型修改后，他们开发出首个狮头鹅疾病预警AI小程序，改变了当地鹅农300年来只能依靠双手双眼识别病鹅的传统方式，将当地鹅场狮头鹅存活率提升了30%。

王翊沣说：“我以前觉得农业和自己很遥远，这次实践让我认识到人工智能助力农业空间广阔。中国仍是发展中国家，我们要运用好科技，为乡村振兴尽一份力。”这一感触得到在场各国青年外交官代表们的认同与赞赏。

新兴市场与发展中国家自然禀赋优厚、经济发展迅速，矿产开采、港口运营等发展潜力巨大。会上，腾讯云通信副总经理王军介绍了5G、边缘计算、自动驾驶算法等技术的应用。基于5G网络与实时音视频技术，腾讯远程实时操控产品“无界”在矿山、港口、工厂等场景中落地，助力一线人员远离艰苦甚至危险作业现场，在更安全、舒适、高效的环境中工作。生产人员通过“无界”超远程操控1000公里外的矿车，画面时延低于200毫秒，可达到接近现场的操控体验。

随着全球经济产业结构加速调整，新兴市场与发展中国家对科技人才需求巨大。打破学校与产业间壁垒，切实培养学生能力，成为此次活动各国代表共识。

教育部数据显示，我国目前本科院校与企业展开产学合作协同育人项目累计立项7.6万项。王翊沣所在的深大“腾班”就是其中之一。腾讯将教育、医疗、工业领域100多个行业案例引入“腾班”课堂教学，并提供课外讲座、冬令营等实践机会，实现理论和实操深度结合，开拓了学生技术视野和职业前景。

会上，腾讯云高等教育行业副总经理钱栩磊指出，产教融合推进过程中，腾讯重视开展技能赛事，在实践中推动教育与科技携手共进。上月举行的国际职业技能大赛上，腾讯云为人工智能计算机视觉应用、区块链两大赛项提供资源和技术支持。该赛事不仅有国内140所高校、242支队伍参赛，也吸引了俄罗斯、加纳、巴西等新兴市场和发展中国家代表队，增进了技能人才培养的国际交流。

对于无人矿车、AI养鹅和校企合作等介绍，印尼青年外交官于果表示，中国的数字化经验值得借鉴。与会外交官代表们均认为，通过此次活动增进了对中国数字科技创新与经济社会发展的了解。愿同腾讯等中国科技企业加强联系，增进科技、教育等领域交流，推动各方合作与互利共赢。

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