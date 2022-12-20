新华社东京12月20日电 位于日本和歌山县白浜町的休闲乐园“冒险世界”17日为在该园生活了28年之久的雄性大熊猫“永明”举办了一个特殊仪式，中国驻大阪总领事薛剑任命“永明”为“中日友好特使”。

任命状用日文写着：永明，作为中日友好的桥梁，为增进两国国民友好发挥了巨大作用。为表彰你将“熊猫爱”转化为“人间爱”的卓越功绩，并希望你未来继续为加深两国人民友好做出贡献，特任命你为“中日友好特使”。

大熊猫“特使”见媒体

“冒险世界”15日宣布一个重磅消息：明年2月，“永明”和它的双胞胎女儿“樱浜”“桃浜”将被送返成都大熊猫繁育研究基地。

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17日的任命仪式是“永明”被宣布即将回国后第一次在媒体面前露面，10多家日本媒体闻讯赶来。新华社记者作为在场的唯一中国媒体记者，见证了任命仪式全过程。

新晋特使“永明”在仪式开始前几分钟进入熊猫馆专属展示区，记者们纷纷拥到玻璃墙前，端起“长枪短炮”一通拍，见惯大场面的“永明”自顾自地爬上爬下，最后干脆背对记者趴在架子上一动不动。不过，等到仪式开始后，“永明”便端坐C位用它惯用的右手优雅地往嘴里送竹叶，仿佛明白这是它的高光时刻。

薛剑在任命仪式上致辞说，大熊猫作为中日友好的象征，为促进两国人民友谊、发展两国关系发挥着独特作用，希望更多日本国民借助大熊猫构筑起的中日友好纽带，对大熊猫的故乡中国感到亲切。

和歌山县知事岸本周平在书面致辞中表示，缘于“冒险世界”与中国成都大熊猫繁育研究基地的长年友好合作，今年1月和歌山县和四川省缔结友好省县关系，今后和歌山县将继续发展因“永明”而结缘的友好关系，竭力促进日中交流。

海外最大大熊猫人工圈养种群

今年是中日邦交正常化50周年，也是大熊猫首次访日50周年。50年来，大熊猫永远都是日本国民“团宠”，为中国“圈粉”无数。

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今年9月，“冒险世界”乐园为“永明”举办了盛大的30岁生日会。要知道大熊猫的30岁，相当于人类90岁高龄！“永明”是目前在日本最高龄的大熊猫，它在2014年创下饲养条件下自然繁殖成功的雄性大熊猫最高龄世界纪录，2020年又再次刷新这一纪录生下“枫浜”。

“永明”“缔造”了一个庞大的大熊猫家族。它在“冒险世界”乐园先后与雌性大熊猫“梅梅”和“良浜”配对成功，是16只大熊猫幼崽的父亲。“冒险世界”乐园因此拥有海外最大的大熊猫人工圈养种群，是大熊猫国际合作的典范。

2021年11月22日，在日本和歌山县，大熊猫幼崽“枫浜”（右）偎依在妈妈“良浜”身边。新华社记者姜俏梅摄

“冒险世界”园长今津孝二17日在任命仪式上感谢中国驻大阪总领事在日中邦交正常化50周年之际授予“永明”“中日友好特使”称号。他说，未来两个月“冒险世界”员工将齐心合力做好“永明”的健康管理工作，希望它能顺利移交，回国后健康生活，继续作为日中友好的桥梁发挥作用。

“除了感谢还是感谢”

1994年，不到两岁的“永明”落户“冒险世界”乐园时身肩特殊使命。它和“蓉浜”赴日之旅正式开启了成都大熊猫繁育研究基地与海外动物园间全球首个“大熊猫长期国际合作繁殖计划”。

“冒险世界”副园长中尾建子接受新华社记者采访时，回忆起28年前她作为兽医前往成都和“永明”初次相见的情景，“当时‘蓉浜’在离我们很近的一棵树上，看上去很活泼，而‘永明’躲在远处团成一团，我还在心里嘀咕‘这家伙没事吧’。不过，到了日本之后我发现‘永明’比‘蓉浜’更快适应新环境，不禁对它心生佩服。”

2019年2月14日，在日本和歌山县白浜野生动物园，大熊猫“永明”倚着“靠垫”吃竹子。新华社记者杜潇逸摄

“永明”到来前，“冒险世界”没有任何熊猫饲养方面的经验。能拥有海外最大大熊猫人工圈养种群，离不开与成都大熊猫繁育研究基地的密切合作。在新冠疫情暴发前，双方会定期派工作人员进行交流培训，每逢“冒险世界”大熊猫受孕产仔期，成都基地都会派工作人员指导帮助。2020年，受疫情影响中方人员无法如期抵达日本，“冒险世界”日方工作人员首次实现独立接生大熊猫幼崽。

中尾认为“冒险世界”大熊猫繁殖成果是由多方因素造就的，除了技术原因，更重要的是大熊猫之间脾性是否相合。“永明”堪称雄性大熊猫的“天花板”，它感知力超群，在发情季节外也能察觉到伴侣身上的变化。

对于即将到来的离别，中尾说：“我的大半职业生涯都与‘永明’一起度过，对我而言大熊猫就是‘永明’，最想对它说的除了感谢还是感谢，希望它在中国健康长寿。”（记者：姜俏梅；剪辑：王玉珏；编辑：王申、徐晓蕾）

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(责编：贾文婷、张悦)