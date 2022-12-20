新华社加拿大蒙特利尔12月19日电 题：推动全球生物多样性治理，这只是开始

新华社记者郭爽 林小春 金晶

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议19日在加拿大蒙特利尔达到最重要的预期成果。历经4年风雨，克服重重困难，各方代表终于就“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”）达成一致。“框架”是为未来擘画的全球生物多样性治理新蓝图，将为生物多样性走上恢复之路并惠及全人类注入强大动力。

权衡取舍难在眼下，和谐共生利在千秋。尽管各缔约方立场不同，但本次大会上，各国、各组织和机构都表现出了强烈的危机感、责任感和紧迫感。这正是一个兼具雄心和务实平衡“框架”得以通过的重要基石。

各国代表普遍认为，人类已走到扭转全球生物多样性丧失的最后关头，必须与时间赛跑。我们要正视生物多样性丧失的原因，采取生产、消费、贸易等变革举措，建立科学的方法来衡量经济活动对于自然资源带来的真正成本和代价，尽最大可能调动所有资源，包括充足的资金、技术和能力支持，建立执行机制和国家行动计划，达成并实施“框架”，加速推动保护生物多样性的历史进程。

COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋说：“这个‘框架’历史性地描绘了2050年与自然和谐共生的愿景，历史性地将遗传资源数字序列信息（DSI）落地路径纳入，历史性地决定设立‘框架’的基金。”

过程艰辛，成果丰硕。方案已经出台，但这只是更为漫长而持久旅程的开始。只有齐心协力、迅速采取切实行动履行承诺，才能真正创造历史。

全球物种最丰富且受威胁最大的生物多样性热点地区中，绝大多数位于发展中国家，基本都面临破坏生物多样性发展经济的困境，亟需资金、技术和资源，应对生物多样性损失和气候变化方面均存在巨大资金缺口。西方发达国家通过殖民和掠夺全球资源，实现原始积累，对全球物种多样性造成巨大破坏，应对保护生物多样性承担巨大的道义和历史责任。因此，正如联合国秘书长古特雷斯指出，发达国家必须为全球南方国家提供大胆的财政支持，我们不能指望发展中国家独自承担这一负担。

中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。在生物多样性大会上，中国积极发挥主席国作用，推动各方形成合力，弥合分歧，凝聚共识。

与天地共存，与万物共生。未来，中国将持续加强生态文明建设，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，响应联合国生态系统恢复十年行动计划，实施一大批生物多样性保护修复重大工程，深化国际交流合作，研究支持举办生物多样性国际论坛，依托“一带一路”绿色发展国际联盟，发挥好昆明生物多样性基金作用，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助。

在最新通过的“框架”中，“地球母亲”高频次出现。这是人类尊重自然、敬畏自然，承诺自我约束和退让，与自然缔结的真诚契约，标志人类再次站在拯救地球、拯救自己的起点，推动全球生物多样性治理迈上新台阶。

(责编：于洋、崔越)