人民网旧金山12月19日电 （记者邓圩）中国驻旧金山总领馆日前在旧金山市总图书馆礼堂举行“温暖迎春”慰侨活动启动仪式，张建敏总领事致辞并分发慰问包，当地执法机构应邀讲授安全防范知识。当地侨胞、留学生和中资企业代表等近200人参加。

张建敏总领事致辞。驻旧金山总领馆供图

张建敏总领事致辞指出，中国党和政府始终关心海外中国公民的安全和合法权益。总领馆举办“温暖迎春”慰侨活动，旨在传递党和国家的关怀温暖，为领区中国公民加油鼓劲，鼓励大家科学对待新冠病毒，坚决同仇华仇亚、破坏中美关系等“政治病毒”作斗争。张总领事介绍党的二十大和中美元首巴厘岛会晤情况，希望大家继续关心支持中国经济建设、促进中美友好、同心共圆中国梦。

张建敏总领事分发“温暖迎春”慰问包。驻旧金山总领馆供图

随后，张总领事向参会代表分发“温暖迎春”慰问包，内含驻旧金山总领馆定制祝福语“温暖迎春，与您同行！中国驻旧金山总领馆祝您平安健康，万事如意！”

旧金山当地执法机构代表讲解。驻旧金山总领馆供图

应邀到场的当地州、郡、市警察分别进行了日常安全知识、应急处突等讲解，回答现场提问，受到热烈欢迎。

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