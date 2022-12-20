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美国会山骚乱调查委员会建议司法部刑事起诉特朗普

2022年12月20日13:32 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月19日电（记者孙丁）美国国会众议院国会山骚乱调查委员会19日表决建议美国司法部刑事起诉前总统特朗普。

　　该委员会当天下午公布和批准4项针对特朗普的刑事转介，指控他妨碍官方程序、密谋欺诈联邦政府、串谋做虚假陈述以及煽动或协助叛乱。

　　这些刑事转介不具备法律约束力，特朗普是否受到刑事起诉由美国司法部决定，该部门正在调查“国会山骚乱”事件。

　　众议院国会山骚乱调查委员会当天还表决批准一份最终调查报告，该报告将于21日公开。

　　2020年美国总统选举结束后，共和党人特朗普拒绝向民主党竞选对手拜登认输，反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日，国会认证选举结果期间，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦酿成骚乱，造成人员伤亡。

　　众议院国会山骚乱调查委员会于2021年7月成立，由7名民主党人和2名共和党人组成。特朗普频繁抨击该委员会及其成员，称调查受政治驱使。上月，他正式宣布将再次竞选美国总统。

　　除“国会山骚乱”调查，特朗普还被牵扯进其他几项调查，涉及处理机密文件不当、特朗普集团税务问题等。

(责编：于洋、崔越)

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