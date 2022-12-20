新华社耶路撒冷12月20日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列海法大学日前发表公报说，该校研究人员领衔的国际团队在以色列东北部发现了距今约7000年的棉纤维，这是迄今发现的近东地区使用棉纤维的最早证据。

公报说，这些棉纤维发现于以色列东北部贝特谢安谷地的考古遗址泰勒察夫。海法大学与美国斯坦福大学等机构研究人员合作对这些棉纤维进行的研究显示，这些棉纤维可追溯至铜石并用的红铜时代，是近东地区使用棉纤维的最早证据。此前，在该地区发现棉纤维的最早证据来自几个世纪后的青铜时代早期。

公报介绍说，人类可能在数万年前就已使用亚麻等天然植物纤维作为材料生产织物。由于织物等有机物在干燥条件下容易降解，因此在夏季炎热的地中海气候区域遗址中较罕见。长期以来，该地区对织物的主要考证来自文本、绘画以及用于生产纤维和织物的工具。近期，研究人员开始使用化学手段研究考古发现的有机物，不仅能够找到织物证据，还能确定其中的植物成分。

公报说，此前在泰勒察夫已经出土了大量能够反映古代人类社会经济生活的文物。这些文物表明，在红铜时代该地人口稠密,农业活动蓬勃发展。

研究人员判断，在泰勒察夫发现的棉纤维源自印度河流域，那里是棉花的重要起源地。此前有证据表明，在红铜时代泰勒察夫附近的村民与如今的埃及、伊拉克和土耳其的安纳托利亚地区存在贸易往来。最新发现的棉纤维或可证明当时的贸易活动已延伸至数千公里外的印度河流域。

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