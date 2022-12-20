活动颁奖现场。

人民网伦敦12月19日电 （余颖、郭锦标）2022年“鹭创未来”海外创业大赛暨第六届中国厦门海外创业大赛（英国赛区）决赛近日在英国剑桥大学举行。大赛以剑桥现场+线上方式联动举办。厦门火炬高新区通过网络视频连线方式全程参与，并在颁奖仪式上推介厦门市、火炬高新区的人才发展环境和政策，邀请英国优秀科创人才来厦门创新创业。

本次大赛由厦门市高层次人才引进专项办公室、厦门火炬高新区管委会指导，厦门高新技术创业中心主办。中国驻英国大使馆科技公参蒋苏南，剑桥大学帝国理工等英国高校学者，英国商协会、创投侨界和科创企业代表，以及全英学联、剑桥牛津帝国理工等英国高校学联负责人出席本次活动。

第六届中国厦门海外创业大赛（英国赛区）活动今年8月启动以来，吸引了英国学子学者创业团队和初创企业的关注申报，来自德国、法国以及美国和澳洲等国家创业团队也踊跃参与，人才层次和项目质量很高。经过厦门初赛评审，其中18个优秀项目脱颖而出入围决赛，项目领域涉及新一代信息技术、人工智能及智能制造、生物医药健康等前沿和优势行业。当日18个优秀项目进行了精彩路演，上演了巅峰对决。本届创赛冠军最终由来自剑桥大学的“实时地图重建与空中影像智能分析平台”项目团队荣获，获得奖金1万英镑。其他五个项目分别获得二三等奖。其中，17支入围团队以优异的路演成绩，获得了前往厦门创业发展丰厚的人才扶持政策资格。大赛符合条件的项目将进入厦门市“双百计划”实地考察名单，同时纳入火炬高新区人才创业项目储备将获得丰厚的政策扶持。

中国驻英国大使馆科技公参蒋苏南在线上致辞中表示，“鹭创未来”海外创业大赛是厦门市、火炬高新区一张响亮的名片。厦门海外创赛活动举办以来，吸引了越来越多优秀人才扎根厦门和优秀项目落户厦门。创赛将英国作为一大赛区，也为中英科技创新合作拓展了平台，提供了发展机遇。面向未来，中英科技创新合作在卫生健康、绿色低碳、金融科技、新能源、气候变化等领域大有作为。希望本次创赛能进一步促进中英两国在创新创业方面的交流与合作。

据介绍，厦门火炬高新区创建于1990年，是全国首批国家级高新区，现已发展成为厦门创新驱动发展主引擎、创新创业主平台。自2017年举办以来，创赛赛区已拓展至英国、俄罗斯、新加坡，以及整个北美地区，得到海外高层次人才和初创项目的广泛认可和积极参与。

(责编：徐祥丽、杨牧)