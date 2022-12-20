人民网布鲁塞尔12月19日电 (记者牛瑞飞）12月17-18日，正值太极拳申遗成功两周年之际，由欧洲太极文化中心、世界太极拳网、英国德印太极学院、比利时《凤凰欧亚》传媒共同主办的第二届欧洲太极文化论坛召开。本届论坛邀请了世界著名太极拳家、世界太极拳比赛冠军、太极文化专家、中医学家、脑神经学家、心理学家、运动学家参与了专题讲座、展演以及高峰论坛。本届论坛以在线方式举行，参与的网络观众多达几万人。

本届论坛得到中国对外文化交流协会、中国驻比利时大使馆、中国驻葡萄牙大使馆、中国驻英国大使馆的大力支持。

欧洲太极文化中心主席俞家键说，论坛一方面汲取中国深厚源长的太极文化资源，向欧洲观众介绍太极拳的知识和技法，另一方面向中国介绍太极拳和太极文化在欧洲的蓬勃发展。论坛愿意成为中欧太极文化交流的桥梁，为太极拳在海外发展做出贡献，也为欧洲人民享受太极拳带来的身心健康做出努力。

世界太极拳网总编、著名太极文化学者余功保说，太极拳是中国古人在几千年的生命实践中总结下来的具有东方生命智慧的文明成果，对于我们当今的生活和社会发展具有巨大的启示和实用价值。

英国脑神经学家Tamara Russell、英国心理学家Mark Walker、葡萄牙里斯本大学教授、人体运动学家Joao Barreiros从各自专业角度深度讲解了太极拳对身心健康的功效。

德国萨克森·安哈尔特德中协会主席Armin Burkhardt和副主席Rainer Nitsche介绍了德国文化与中国文化、太极文化的交融，以及太极文化对促进德中经济交流的特殊作用。

在高峰论坛上，太极拳家及其他专家通过分析多个实际案例，阐释了太极拳在帮助戒毒、缓解焦虑、失眠、创伤后应激障碍等方面的作用原理和方法。

欧洲太极文化论坛是在欧洲太极文化中心倡导下由多家海内外享负盛誉的太极拳专业组织和机构以及多家媒体共同主办的每年一度的欧洲太极盛典，得到各驻欧洲使领馆以及欧洲当地政府的大力支持。

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