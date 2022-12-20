本报记者 林子涵

图为上海浦东新区的ABB机器人超级工厂外景。

新华社记者 方 喆摄

图为在山东省临沂市郯城县郯城街道，农民将收获的水稻装车。

张春雷摄（新华社发）

年末，多家国际机构发布经济展望，对中国经济前景作出乐观预测。在日前举行的中国政府与六大主要国际经济机构负责人“1+6”圆桌论坛期间，世界银行、国际货币基金组织等国际经济机构负责人表示，乐见中国扩大对外开放，赞赏中国优化调整防疫政策，相信将增强中国和世界经济复苏势头。

专家指出，随着中国持续推进高水平对外开放、中国优化调整防疫措施逐步落实，中国经济社会活力将进一步释放，成为推动世界经济企稳复苏的重要引擎。

中国经济持续复苏

面对复杂严峻国际环境及国内疫情反弹等多重挑战，中国经济顶住压力，保持了恢复态势。12月15日，中国国家统计局公布最新国民经济运行数据显示，1—11月，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，全国固定资产投资同比增长5.3%，货物进出口总额同比增长8.6%，基本生活消费和网上零售稳定增长，全国网上零售额增长4.2%。中国国家统计局新闻发言人表示，当前，中国市场价格涨势平稳，新动能持续成长，民生保障有力，经济社会大局稳定。

国内生产总值（GDP）直观反映了中国经济今年走过的不寻常历程：一季度同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，三季度同比增长3.9%。进入四季度，随着各项政策举措落地显效，经济有望进一步回稳向上。

《日经亚洲评论》日前报道称，全球经济面临诸多不确定因素，但中国经济繁荣的基础依然稳固。其中，日益增长的中国家庭财富是中国经济增长的关键驱动力之一，维持了中国更强劲的消费支出、商业信心和资本投资。

“中国一直把重点放在实现更高质量的增长上。”彭博社近日发文称，今年前10个月，中国高科技制造业的投资增长了23%以上，远高于对其他行业的投入。在电气和电信设备等领域，投资增长了近30%。生产太阳能电池板相关设备、网络基站、工厂自动化设备和锂电池的公司的收入正在迅速增长。报道称，这些行业为中国经济增长创造了更多价值，投资者切勿低估中国经济增长前景。

中国世贸组织研究会副会长霍建国接受本报记者采访时表示，尽管今年中国经济发展遭遇困难挑战，但多项经济增长的亮点和积极因素值得关注。在培育新动能方面，中国在高技术产品生产和应用方面不断取得突破，数字经济在经济总量中的比例已接近40%。在外贸基本盘方面，今年外贸整体实现超预期增长，外向型经济发展仍具有巨大潜力。其中，新能源汽车的出口增长遥遥领先，成为出口新的增长点；电子商务、新业态新模式发展迅速，成为新的贸易竞争方式；民营企业的出口比例超过60%。未来，多种因素将继续发挥积极作用，预计明年中国经济的复苏势头将十分强劲。

各方看好增长前景

中国近期持续优化疫情防控措施，进一步增强市场对中国经济的信心。

据彭博社报道，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，世界经济增长可能进一步下调，而中国调整抗疫政策对国内经济和世界其他地区来说都是一件好事。

美国消费者新闻与商业频道援引汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因的话说，随着中国不断优化防疫政策，中国经济势必将迎来强劲反弹。

辽宁大学校长、国家级人才项目特聘教授余淼杰接受本报记者采访时表示，随着中国疫情防控优化调整措施逐步落实，“三驾马车”协同效应将持续显现，中国经济增速将持续回升。

“各地积极落实‘新十条’优化防疫措施，将有效畅通物流网络，降低运输成本，拉动企业生产复工，加快全国统一大市场形成。加之中国拥有完整的产业链比较优势，明年，中国将有望进一步巩固‘世界工厂’地位，出口供给持续提升。与此同时，消费也将出现明显反弹。”余淼杰说。

近期，中国出台多项稳经济、促增长政策措施，吸引国际社会广泛关注。路透社报道称，中国近期加强各类政策协调配合，力推明年经济运行整体好转。瑞士《金融和经济报》报道称，根据中国日前印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，中国未来将实现更高质量的经济增长并更好地应对外部挑战。

余淼杰表示，中国新的财政政策积极靠前发力，将有效拉动投资增长。近期持续推进高水平对外开放举措，有效鼓励外商投资进入和外国游客来华旅游，进一步推动中国经济发展。

“预计明年中国经济将保持较快增速，成为引领全球经济增长的火车头。”余淼杰说。

“中国稳步扩大制度型开放，加快规则规制与国际接轨，这有效提振了国际社会对中国经济发展的信心。”霍建国说，“通过营造市场化、法治化、国际化营商环境，中国致力于维护产业链供应链安全稳定，对外商投资吸引力不断提升。与此同时，中国加快构建全国统一大市场，不断打破市场壁垒，加快商品自由流通、资源自由流动，为企业优化资源配置提供更多便利。随着改革开放深入发展和营商环境不断优化，我们有理由对中国经济的发展前景抱有乐观积极的态度。”

为世界经济增添亮色

近期，世界银行、国际货币基金组织等国际机构多次下调世界经济增长预期，并警告全球经济陷入衰退风险。国际货币基金组织的预测显示，全球约1/3的经济体今年或明年将出现经济萎缩。联合国贸发会议日前发布的报告指出，全球实际GDP增速将从2021年的5.7%下降到2022年的3.3%。

在此背景下，中国经济的增长前景被国际社会寄予厚望。

路透社报道称，中国将成为明年全球经济的亮点。根据国际货币基金组织的预测，中国明年将占全球总增长的30%。《华尔街日报》报道称，明年中国经济增长加快，将有助于抵消其他经济体给全球经济造成的颓势。

据韩国“newspim”等媒体报道，外界对2023年中国经济恢复的期待正大幅提高。中国的航空、旅游、餐饮、住宿等内需消费经济的恢复将加快步伐。中国进一步优化疫情防控措施后，半导体、钢铁等一些韩国产业将从中受益。

“中国经济回稳向好给全球经济带来希望。”霍建国说，中国进口贸易是世界进口贸易增长的最主要拉动力量。随着明年中国经济提速，国内需求回升，对全球能源和大宗商品的进口势必会出现增长，用于芯片生产、锂电池制造等方面的稀有贵金属进口也将展现增长潜力。与此同时，中国加快推进绿色转型，用实际行动推动全球节能减排，全国各地节能环保设备存在大量的更换需求，这些都将成为进口贸易新的增长点，拉动全球进口贸易。

“中国经济向好为世界经济注入新动能。”余淼杰说，“明年中国经济的回暖提升，不仅有望帮助全球经济避免陷入经济危机，中国持续扩大高水平对外开放，还将持续为推动世界经济复苏作出积极贡献。”

(责编：杨光宇、袁勃)