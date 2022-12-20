世界贸易组织日前在瑞士日内瓦举行美国贸易政策审议会议。会上，中国、欧盟、加拿大、土耳其等世贸组织成员严厉批评美国贸易政策，强烈要求其履行世贸成员义务，不要在单边主义和保护主义道路上一意孤行。

中国常驻世界贸易组织代表李成钢在现场发言中指出，美国一方面高呼公平竞争，另一方面通过大规模歧视性补贴帮助本国产业获取竞争优势，其做法与多边贸易体制的根本原则背道而驰。

他认为，美国坚持“美国优先”，将国内法凌驾于国际规则和其他国家法律之上，罔顾多边贸易规则和其他成员关切，是“多边贸易体制的破坏者”；美国将自身利益凌驾在他国利益之上，凭借自身经济科技实力，恃强凌弱，毫无限制地使用各种手段施压，是“单边主义霸凌行径实施者”；美国要求其他成员严守透明度，自己却实施大规模排他性歧视性产业政策，是“产业政策双重标准操纵者”；美国固守“零和博弈”的冷战思维，挑动“脱钩”“断链”，严重扰乱全球产业链稳定，是“全球产业链供应链扰乱者”。

除中国外，多个世贸成员也对美国贸易政策表达严重关切和不满。欧盟常驻世贸组织代表若昂·阿吉亚尔·马查多说，美国贸易政策有内顾倾向，《通胀削减法案》有关电动汽车补贴条款为其国内相关产业提供大量补贴，构成对其他国家相关产业歧视性对待，违反世贸组织相关规定。

加拿大代表纳迪娅·泰奥多尔在发言中说：“加拿大对美国贸易政策表示关切，这些政策影响了世贸组织运作，甚至影响了基于规则的贸易体系。”她指出，美国的立法和政策会极大影响美加两国之间的贸易，《通胀削减法案》的一些内容有利于美国国内生产，而不利于贸易伙伴，给多边贸易体系带来挑战。

新西兰代表克莱尔·凯利也对美国《通胀削减法案》提出批评，认为该法案对美国的贸易伙伴造成不利影响。

俄罗斯代表德米特里·利亚基舍夫说：“美国使用双重标准，并对世贸组织规则选择性遵守。本周早些时候，华盛顿宣布拒绝执行世贸专家组关于钢铝争端的裁决，而该裁决认定美国有许多违反世贸组织相关规定的行为。美国的贸易政策陷入了保护主义的恶性循环。”

土耳其代表阿尔帕斯兰·阿贾尔索伊也注意到美国对进口钢铝制品征收额外关税。他表示，土耳其希望美国尽快撤销额外征税措施，以免对多边贸易体制造成进一步伤害。土耳其认为，美国系统性和结构性地损害了各成员对多边贸易体制的信心。

（据新华社电 记者陈俊侠）

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