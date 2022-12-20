黄华三

图为微缩景观世界一景。

黄华三供图

德国汉堡市中心易北河岸，在世界文化遗产“仓库城”的红砖建筑群中，隐藏着一个“微缩景观世界”：近30万个人偶、4000多座桥梁和房屋、13万棵树木、逾万辆汽车、38万组LED灯具、1.6万米长的轨道、1000余列火车，内含世界上最大的铁路模型动态场景……其细节之精致，令人赞叹不已。

微缩景观世界的奇妙设想与创意，源于德国人弗里德里克·布劳恩2000年在瑞士苏黎世的一次旅游。偏远小巷中一家卖铁道模型的商店，唤起他对童年的美好回忆。回汉堡后，弗里德里克邀请兄弟格瑞特和朋友斯蒂芬·赫兹一起建造铁路模型。

2001年，微缩景观世界初步面世。弗里德里克团队的创作并未止步，他们的目标是塑造一个更加完整的模型世界。为此，他们拓展规模，从最初的1500平方米扩展到7000多平方米。目前，这一景点已拥有数万个小场景，它以交通设施为主线，展示了不同国家和地区的特色风貌和标志性建筑，如瑞典的冰天雪地、埃及的金字塔等，甚至还有虚拟城市“克努芬根”等。在这个世界里，规划整齐的建筑群配有各式各样的交通设施，还有细致入微的日常生活场景。无论大场景还是小细节，处处都能让人感受到设计者丰富的想象力和制作者精湛的手工技艺。

微缩景观世界设有主题展。例如，以“柏林”为代表展示德国城市2000多年来的发展变化。伴随科技的发展与演进，新的科技手段不断引入数控铁路模型中，超过60台电脑控制着飞机、火车、汽车按照时刻表精准运行，场景中的日夜更迭和发展变化皆在程序控制下有条不紊地进行。

微缩景观世界以精巧迷人的细节闻名，可视可感的场景隐含着严谨专注的工匠精神。不浮不怠、精益求精是微缩景观世界制作团队的追求，每件模型都被当成艺术品，再小的模型也极力追求完美。无论是公路上奔跑的小汽车，还是机场跑道上滑翔的飞机，内饰都能看得清清楚楚。

在建构模型的过程中，每个制作者自由创作、周密制作，将自己的观察和梦想融入其中。例如，“瑞士”是使用钢结构最多的区域，制作者还原了老式巧克力制造工厂，参观者在惊叹模型细腻逼真、控制精准外，还能收获小小惊喜——由模型工厂制造的巧克力。“意大利”包括5个区域，历时4年完成，制作团队对细节反复推敲、打磨。古罗马竞技场灯光变幻，可以呈现不同色彩。夜晚时分，整座罗马城被大量LED灯点亮，圆形竞技场灯火璀璨，古老建筑在微缩世界中焕发出新的生命。

灯光的使用是微缩景观世界的一大特色。在“美国”区域，制作者选择呈现拉斯维加斯，使用了最多的LED灯，并专门在后台安排一台计算机控制灯光运行。灯光的灵活应用，营造出昼夜更迭与四季变换。这里的“一天”只有半小时，每隔15分钟昼夜便会更替一次。夜幕降临，华灯初上，小小世界一片静谧。15分钟后，太阳升起，一切又变得生机勃勃。

微缩景观世界运用最新技术制作的新区域是“摩纳哥”，其中包括久负盛名的赛车赛道。在这条赛道上，将不定期举行赛事，比赛通过编程模拟进行，赛事执行现实标准。由特定的软件控制赛车，每个动作指令能在50毫秒内反应出来，这意味着每场比赛都会出现不同的赛况。赛车由3D打印技术制造，车体由0.03毫米厚的塑料片组成，涂装完全参照实车，甚至包括细小的赞助商标识。据介绍，摩纳哥赛道运行的复杂和精密程度，将远超2011年启用的汉堡机场场景，后者可以根据航班时刻表准时起飞降落各种飞机。

微缩景观世界团队经过一年半的研发，于今年正式开放其虚拟现实体验空间。游客们可以在虚拟现实设备的帮助下“缩小”自己，更加身临其境地畅游迷你世界。

在中国，同样有微缩景区，包括北京世界公园、长沙世界之窗和深圳锦绣中华。它们满足了人们一天“游”遍世界的心理。今天，从实体的“建筑”微缩景区，到科技赋能的“主题”微缩场景，中国也在不断建造新型微缩乐园。在上海北外滩，2019年建成开放的“赛梦·微缩世界”尽管只有1000多平方米的空间，却容纳了“外滩百年风云”“微缩跑马厅”“猎奇魔幻小镇”等体验模块，除了精湛的工艺，各类声光、电动的数字化科技都令观众流连忘返。

微缩景观世界通过审美化的人造空间，创造出源于生活又高于生活的场景。它以客观生活为参照，借助人们的情感和想象力再创造，这里的真实是一种建立在现实基础上的心理体验。船只在水面移动，运载着货物与游人，岸边的客人边喝咖啡边欣赏风景，打球的少年在烈日下奔跑，一件件模型将时光定格，生动呈现着世界各地的生活场景，令人浮想联翩。

为打造更加逼真的微缩世界，制作团队常常会在一地逗留数日，感受当地魅力，记录所看到的场景，将联想与思考融入其中。场景中的生活气息是微缩景观艺术的重要支撑，而微缩景观又建构了另一个世界，一个我们不在场的、可以跳脱出来的、无拘无束自由想象的世界。在微缩景观世界里，人们在遍赏世界风景的同时，获得独特的审美享受。

（作者为中国人民大学艺术学院教授）

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)