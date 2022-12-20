本报记者 陈效卫

近日，新西兰政府成立了农业排放气候行动中心，计划扩大投资用于研发、推广新的工具和技术，以减少农场排放，持续推动畜牧业减排，促进行业绿色发展。

畜牧业是新西兰的传统优势产业。2020年，新西兰80%的牛肉、95%的羊肉和90%的羊毛产品均用于出口。与此相关的乳制品业在新西兰经济中也占据举足轻重的地位。新西兰拥有超过1.2万个牧场，总面积1100万公顷，主要出口奶粉、奶酪、奶油等乳制品，是世界上最大的全脂奶粉和黄油出口国之一。2021年，乳制品出口为新西兰经济贡献了186亿美元，占出口总额的23%。近年来，随着绿色产品愈加受到消费者关注，新西兰逐步增加对畜牧业等相关行业的可持续发展投资，以提高行业竞争力和盈利能力。

新西兰属温带海洋性气候，拥有许多天然牧场。当地农场发挥优势，积极推动产业绿色发展。近日，雀巢集团和新西兰乳业巨头恒天然集团宣布了一项全新的合作项目，计划到2027年中期，将新西兰牧场的碳排放量减少30%，并在10年内实现净零碳排放的目标。该项目将实施多项举措，包括改善饲料和牧场管理以提高牛奶生产率，帮助奶农采用最适合自身牧场、具备经济可行性并易于操作的技术与工艺等。该项目首批试点涵盖约50个牧场，计划在未来3年逐步扩大规模。

本报记者在新西兰采访当地农业企业时发现，新西兰在牧草管理方面也比较强调环保意识。经过多年研究试验，新西兰选育出适合当地环境的牧草品种——禾本科黑麦草和豆科苜蓿草，作为两个“当家草种”。新西兰乳业公司全球研发负责人告诉记者，黑麦草和苜蓿草可分别提供碳水化合物和蛋白质，两种牧草不仅生长快，而且在根部互利共生，形成了很好的营养搭配。

据了解，针对特定的牧草品种，牧场注重以恰当比例进行搭配种植，并推行百分之百的绿色施肥。草场基本按照70%的黑麦草籽和30%的苜蓿草籽混播。苜蓿草喜温暖气候，夏季产量大；黑麦草则在冷凉、潮湿的冬、春、秋季节都能生长，以此确保全年鲜草不断、草量均衡，实现牧场的绿色发展。同时，严禁对牧草施加化肥，以上两种牧草本身也可增加土壤肥力，有效减少草场的氮肥用量。

新西兰畜牧业强调绿色发展理念，确保草畜平衡。据统计，牧场中平均每只羊拥有约1亩草场，每头牛拥有约6亩草场。新西兰乳业公司相关负责人告诉记者，该公司在新西兰全境共有29个天然牧场和3万头奶牛，占地1.2万公顷，确保全年90%以上的饲料在牧场内生产，减少牧草在收割、加工、运输、储藏过程中的浪费和碳排放。

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)