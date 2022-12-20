廖力强

习近平主席日前赴沙特阿拉伯首都利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问，同近20位阿拉伯国家领导人举行双边会见。这是新中国成立以来我国对阿拉伯世界规模最大、规格最高的一次外交行动，是党的二十大后中国特色大国外交又一轮成功实践，在中国同阿拉伯国家交往史上树起了一座新的里程碑，引领中阿、中海和中沙关系迈进全面深化发展的新时代。

长期以来，中国和阿拉伯两大文明在亚洲大陆两端相映生辉，双方在丝绸古道中相知相交，在民族解放斗争中患难与共，在经济全球化浪潮中合作共赢，在国际风云变幻中坚守道义，书写了东西交融、互学互鉴、互帮互助的佳话。习近平主席在首届中阿峰会上发表主旨讲话，提炼跨越千年、历久弥坚的中阿友好精神，指出守望相助是中阿友好的鲜明特征，平等互利是中阿友好的不竭动力，包容互鉴是中阿友好的价值取向。

过去10年，中阿各领域合作取得一系列标志性、突破性成就。中国同阿拉伯国家集体建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系。截至目前，中国已同21个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件，双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。

习近平主席着眼时代发展和形势变化，提出构建更加紧密的中阿命运共同体，强调双方要坚持独立自主，维护共同利益；聚焦经济发展，促进合作共赢；维护地区和平，实现共同安全；加强文明交流，增进理解信任。习近平主席在峰会上提出的重要主张得到与会各方领导人积极热烈响应。“全力构建面向新时代的中阿命运共同体”写入《首届中阿峰会利雅得宣言》，成为中国和阿拉伯国家的共同意愿、共同目标、共同行动。

事实证明，中国不搞地缘政治的小圈子，不打地缘私利的小算盘，对阿拉伯国家以心相交、以义为先，受到地区国家的真心支持和广泛欢迎。埃及参议长阿卜杜拉齐格近日表示，首届阿中峰会恰逢其时，取得了丰硕成果，将推动阿中关系实现跨越式发展。

中阿发展理念相通，发展利益相连，发展目标契合。中方愿同阿方落实好首届中阿峰会成果，在实现民族振兴的道路上并肩前行、共创未来，为维护和平、促进发展、坚守正义、追求进步注入积极能量。

（作者为中国驻埃及大使兼驻阿盟代表）

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)