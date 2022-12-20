亚历杭德罗·法拉·西蒙

中国空间站向所有联合国会员国开放，是联合国“全球共享太空”倡议的重要组成部分，受到各方肯定。通过将中国空间站打造成向国际社会开放的科技合作平台，中国将为人类太空探索事业作出重要贡献

不久前，中国成功发射神舟十五号载人飞船，这是中国空间站建造阶段最后一次飞行任务。墨西哥中红外地面观测平台项目是中国空间站科学实验首批入选项目之一，我们为中国顺利推进空间站建设感到由衷高兴。

光是一种电磁波，不同的光有不同的波长。人类的眼睛能够捕捉特定波长范围内的光，但还存在许多肉眼难以察觉的光，红外光就是其中一种。通过监测红外光，人类可以加强对地球环境的了解。中红外地面观测平台即以此为工作原理，通过监测红外光来掌握海洋和陆地的温度变化，帮助监测全球气候变化。

中红外地面观测平台的研究成果将使全世界受益。全球气候变化深刻影响人类生存和发展，各国必须合作应对。中红外地面观测平台从太空观测地球，能够获取地球温度分布相关信息，以此为基础开展统计分析能够提升人们对全球气候变化的科学认知。此外，强风暴、干旱、不寻常的洋流甚至森林火灾等都将成为中红外地面观测平台观测的对象。对有关观测数据加以分析有助于更准确地预报天气，提高人们预防气象灾害的能力。

中国空间站向所有联合国会员国开放，是联合国“全球共享太空”倡议的重要组成部分，受到各方肯定。各国对同中国开展太空合作充满热情，目前已有17个国家的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。通过将中国空间站打造成向国际社会开放的科技合作平台，中国将为人类太空探索事业作出重要贡献。

中红外地面观测平台项目能够成为中国空间站科学实验首批入选项目，让我们深感自豪。参与该项目的墨西哥科学家和工程师对项目实现预期目标充满信心。太空探索是人类共同的事业，目前正处于快速发展阶段，越来越多国家正参与到这一事业中来。墨西哥同中国各领域交往合作十分密切，双方加强太空合作拥有良好基础和巨大潜力。

人类是一个整体，地球是人类共同的家园。全球合作对于保护美丽的地球家园至关重要。希望通过共同探索太空，人类能够继续弘扬当今世界迫切需要的团结合作精神。只要坚持团结合作，各国就能更好应对包括气候变化在内的全球性挑战。

（作者为墨西哥国立自治大学航天科技专家）

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)