本报记者 俞懿春 杨 一

“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”是人类社会永恒的命题。百年变局和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。

党的二十大报告提出，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。站在新的历史起点上，中国将继续奏响和平发展、合作共赢的时代强音，同世界各国携手构建人类命运共同体，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

造福中国、利好世界的正道

从苦难中走过来的中国共产党和中国人民，深知和平的珍贵、发展的价值，把促进世界和平与发展视为自己的神圣职责。过去数十年，中国牢牢把握和平与发展的时代主题，取得现代化建设辉煌成就。新时代中国日益走近世界舞台中央，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。国际社会投来关注目光：中国式现代化道路将如何造福世界？

习近平主席指出：“我们坚定站在历史正确的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。”

中国是世界上唯一一个将“坚持和平发展道路”写入宪法的国家，任何人、任何事、任何理由都不能动摇中国走和平发展道路的决心和意志。中国式现代化道路不是传统大国崛起的翻版，更不是国强必霸的再版，而是造福中国、利好世界的正道。

美国巴德学院高级研究员彭润年表示，中国式现代化没有涉及殖民、帝国主义和剥削其他国家，这是一个巨大成就，颠覆了西方现代化的单一模式。

英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特说，历史上，一些西方国家的现代化建立在对他国剥削、压迫和殖民的基础上。中国的现代化并非通过剥削他国，而是通过发展自身来实现，同时帮助他国发展。“这是本质区别。”

和平发展道路在中国与世界各国的良性互动和互利共赢中开拓前进，在维护中国国家利益与促进世界和平发展的辩证统一中走通走顺。

“中国是一个和平发展的大国，对自身的文化特质感到自豪，遵守国际准则，提倡互相尊重……如果所有大国都能像中国一样，世界将更和平。”法国国际政治问题专家布鲁诺·吉格感慨道。

创造人类文明新形态

中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党。

习近平主席11月访问泰国期间，为泰国总理巴育带去两件特别的礼品——“复兴号”动车组模型和《习近平谈治国理政》第一至第四卷英文版。意涵丰富的礼物背后，是发展经验的分享，是发展机遇的共享。

面对世界百年未有之大变局，面对发展赤字和治理难题，中国提出构建人类命运共同体理念，提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，中国智慧、中国方案、中国力量绘就维护世界和平、促进共同发展的同心圆。

索马里前驻华大使阿威尔表示，中国共产党注重和平发展，这不同于传统强国的轨迹，而是通过谋求人类和平与发展，积极推动构建人类命运共同体。

巴西共产党副主席索伦蒂诺表示，中国共产党成功开创了中国特色社会主义道路，建立了丰功伟绩，并始终心系人类福祉与世界和平。巴西共产党愿与中国共产党并肩携手，推动构建人类命运共同体。

中国式现代化，打破了现代化就是西方化的迷思，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，创造人类文明新形态。英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯表示，中国正开展“和平、可持续、公正的”现代化，这是对人类集体认识的宝贵贡献。中国式现代化“向世界展示了现代化的道路不止一条”。

美国伊利诺伊理工大学斯图尔特商学院经济学教授哈伊里·图尔克说，中国式现代化堪称“奇迹”。中国不仅是其他发展中国家值得信赖的伙伴，还为这些国家提供了共享发展成果的机会以及有借鉴意义的发展路径。

“中国式现代化为非洲国家以及世界其他国家的现代化建设提供了重要经验。中国坚持走和平发展道路启迪我们，一切进步的政党都应为实现世界和平发展携手合作。”南非共产党总书记马派拉表示。

携手开创更加美好的世界

“只要共行天下大道，各国就能够和睦相处、合作共赢，携手创造世界的美好未来。”实践充分证明，我们走和平发展道路的现代化，对中国有利、对世界有利，既是始终如一的价值坚守，更是实实在在的实践行动。

来自中国的杂交水稻，鼓起非洲稻农的“米袋子”“钱袋子”；中欧班列飞驰而行，奏响互利共赢的乐章；中国与阿拉伯国家关系蓬勃发展，高科技和绿色成为合作关键词；巴西巴伊亚州云轨、哥伦比亚波哥大地铁一号线、阿根廷“基塞”水电站等项目扎实推进，中国和拉美经贸合作展现出强劲韧性和发展势头……数不胜数的合作共赢故事，是中国为世界和平与发展崇高事业作出贡献的生动注脚。

巴勒斯坦中国友好协会主席阿德南·萨马拉表示，中国为促进世界和平与发展、推动建设开放型世界经济作出重要贡献。中国秉承和平发展的理念，致力于将“一带一路”打造成和平之路，这是顺应时代潮流的重要举措。

党的二十大报告提出，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

“中国式现代化的发展成果能为世界各国所共享，原因是中国一直坚持并弘扬多边主义。”玻利维亚前总统莫拉莱斯表示，中国式现代化惠及世界，还体现在中国始终以合作共赢为目标发展国际关系，为世界和平以及更好、更均衡的发展作出重要贡献。

“中国式现代化是走和平发展道路的现代化，必将为完善全球治理注入更多正能量。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，中国始终坚定奉行独立自主的和平外交政策，维护国际关系基本准则和国际公平正义，期待中国新发展不断为世界带来新机遇。

应时代潮流而日新，行人间正道以致远。中国将继续同世界各国人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为推动人类发展进步、开创更加美好的世界作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)