新华社联合国12月19日电 中国常驻联合国代表张军19日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言表示，国际社会应该坚定信念，共同努力，将“两国方案”由共识转化为行动，由愿景转化为现实。

张军说，巴以问题在联合国议程上已经70多年。在今天的会议上，绝大多数国家再次发出支持巴勒斯坦人民独立建国的强烈声音。必须指出，国际社会不作为的每一天都是对和平的伤害，对正义的背叛，对下一代人的辜负。中方呼吁各方拿出主持公道的良知，兑现承诺的行动。希望联合国和安理会在推进“两国方案”方面采取实质性步骤，支持巴勒斯坦人民恢复并行使不可剥夺的权利，从根本上实现巴勒斯坦和以色列和平共存，实现阿拉伯和犹太两大民族的和谐相处，实现中东地区的持久和平。

张军说，中方支持全面落实“两国方案”。巴勒斯坦人民遭遇的历史不公不能无限期延续，合法民族权利不能交易，独立建国诉求不容否决。国际社会应该坚定信念，共同努力，将“两国方案”由共识转化为行动，由愿景转化为现实。中方主张增强巴勒斯坦民族权力机构权威，支持巴各派加强团结，欢迎阿拉伯国家推动巴勒斯坦内部和解取得重要进展。中方主张把巴勒斯坦问题置于国际议程优先位置，支持巴以双方在“两国方案”基础上尽快恢复和谈，呼吁召开更大规模、更有权威、更具影响的国际和会。中方鼓励巴以谋求共同安全。巴勒斯坦和以色列是搬不走的邻居，安全不可分割。国际社会要同等重视巴以双方的合理安全关切，鼓励双方开展合作，通过政治对话、和平谈判实现共同安全，结束以暴易暴，打破暴力循环。中方敦促以色列履行安理会决议义务，停止一切定居点活动，回到“两国方案”的正确轨道上来。中方支持改善巴勒斯坦经济民生。中方呼吁以色列放松对被占领土上人员和物资流动、土地使用的不合理限制，为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件，尽快解除加沙地带封锁。国际社会要多渠道向巴勒斯坦提供帮助，助力巴方缓解财政危机，保障公共服务。

张军说，中方将继续向巴方提供人道主义援助，支持巴方实施民生建设项目，并增加对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处捐款。

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