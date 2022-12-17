新华社纽约12月16日电 专访：中国防疫成就值得肯定——访美国外交学会全球卫生高级研究员黄严忠

新华社记者刘亚南 兴越 谢锷

美国外交学会全球卫生高级研究员黄严忠近日在接受新华社记者专访时表示，中国的防疫成就值得肯定。他期待中美未来在公共卫生领域进行有效合作。

黄严忠同时在美国塞顿霍尔大学外交与国际关系学院担任教授，并任该校全球卫生问题研究中心主任。他说，中国通过在新冠疫情暴发后采取的防控措施，实现了极低的死亡率和感染率，这方面做得非常好。

黄严忠说，严格防疫措施还让中国在2020年及早恢复生产和经济，中国在当年成为主要经济体中率先实现经济正增长的国家。这也给中国开发生产疫苗以及大规模接种争取了时间。另外，与欧美奉行“疫苗民族主义”不同，中国为很多国家提供疫苗，这对促进疫苗可及性做出很大贡献。

黄严忠表示，在传播力强、致病性弱的奥密克戎变异毒株出现以后，中国及时调整防疫政策，他表示支持认同。

黄严忠长期致力于中美公共卫生合作。他认为，全球公共卫生领域有很多可以合作的领域，包括防止动物源病毒暴发、野生动物国际贸易监管、分享病原体样本、合作开发和共享疫苗等。期待中美双方未来在公共卫生领域进行有效合作。

他警告说，往往在疫情暴发后的窗口期，人们感到紧张并有意愿采取措施防止下一次疫情的暴发。“但在窗口期过后，大家基本上又恢复‘常态’，我行我素了。”全球应加强公共卫生合作，以应对下一次疫情暴发。

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