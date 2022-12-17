新华社加拿大蒙特利尔12月16日电（记者林威 史霄萌）联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛16日表示，解决生物多样性丧失问题，必须与应对气候变化相辅相成，实现二者协同治理，而破解危机的关键是要抓住能源变革这个重要因素。

在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间召开的“生物多样性与能源革命”论坛上，穆雷玛表示，为实现“2020年后全球生物多样性框架”目标，需要大力发展清洁能源，减少能源不合理的开发利用对自然生态系统的影响，加快能源绿色低碳转型。

中国国家电网有限公司董事长辛保安说，以化石能源为主导的能源发展方式导致气候变化、环境污染和生物栖息地破坏，是加剧全球生物多样性丧失的重要因素，因此需要推动世界能源革命，以绿色低碳能源助力保护生物多样性。全球能源互联网是清洁主导、电为中心、互联互通的现代能源体系，代表世界能源变革的大方向，能够有效应对气候变化，治理环境污染，减少栖息地破坏，促进生物资源可持续利用，助力生态修复。

中国生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示，中国不断推进生物多样性保护与时俱进、创新发展，加强保护生物多样性与应对气候变化协同治理，切实提升生态系统多样性、稳定性、持续性。构建全球能源互联网是促进国际合作、应对气候变化、建设清洁美丽世界的创新方案和重要载体，能够有效降低能源开发利用对生物多样性的破坏，为生态修复提供充足绿色能源，是减缓和消除生物多样性危机的极佳工具。

由全球能源互联网发展合作组织主办的“生物多样性与能源革命”论坛从能源视角探讨解决生物多样性丧失问题。论坛上，该组织发表的研究成果《生物多样性与能源电力革命》，提出生物多样性与能源协同治理的新思路、新方案，分享以建设全球能源互联网减缓和消除生物多样性危机、实现生物多样性保护目标的“中国智慧”。

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