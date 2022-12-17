新华社日内瓦12月17日电 《禁止生物武器公约》第九次审议大会16日在日内瓦闭幕，中国裁军事务大使李松率团出席本次大会。在中方积极推动下，大会达成最后文件，决定进一步加强《公约》有效性，促进全面遵约，并为此设立工作组，在遵约与核查、国际合作、科技审议、国家履约等方面开展实质性工作，致力于探讨达成包括具有法律约束力方式在内的加强公约措施。

与会各方普遍认为，在当前国际形势下，大会取得上述成果是近年来国际军控裁军领域多边努力取得的重要突破，对加强全球生物安全治理具有重大和深远意义。

会议结束后，李松大使接受媒体专访，全面介绍中方对大会取得积极成果所作出的重要贡献。李松表示，本次大会是在全球地缘局势紧张、新冠肺炎疫情反复延宕、生物科技迅猛发展的背景下召开的。大会期间，中国代表团积极推动《公约》在维护世界和平、促进共同发展方面焕发新的活力、发挥更大作用。

他指出，众所周知，谈判核查议定书有助于全面加强《公约》机制、增强《公约》有效性，但由于美国独家阻挠，有关谈判已停滞长达20年。本次大会伊始，中方就旗帜鲜明地指出，广大缔约国应抓住契机，重申在新形势下加强《公约》机制的共同目标，并为今后加强《公约》制定详细规划。大会成果充分实现了中方上述主张，重新激活了全面加强《公约》机制的多边进程，体现了包括中国在内广大发展中国家长期坚持的共同立场。

他表示，会议期间，中方与各方广泛沟通、积极斡旋，为各方在最后一刻达成最后文件作出了重要贡献。中国发挥的建设性引领作用得到大会主席团、联合国副秘书长和裁军事务高级代表以及与会各国代表团的普遍赞誉。在最后文件通过后，会场响起经久不息的热烈掌声，“我在发言中强调指出，这是真正多边主义的胜利，是全体缔约国共同的胜利。”

李松谈到，大会期间，中国代表团的另一项突出贡献，就是积极推动缔约国认可和支持《科学家生物安全行为准则天津指南》。《天津指南》作为一项恰逢其时的重要国际公共产品，得到与会各方普遍欢迎和高度关注，是会议期间受到最广泛认可和支持的倡议。

《禁止生物武器公约》于1972年达成、1975年生效，迄今有184个缔约国。中国于1984年11月15日加入公约。公约第九次审议大会11月28日在瑞士日内瓦万国宫开幕。国际社会普遍认为，《禁止生物武器公约》是全球生物安全治理的基石，建立核查机制是确保公约权威性、有效性的必要手段。但是，2001年由于美国独家反对，公约核查议定书谈判一直停滞至今。

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