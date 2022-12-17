人民网迪拜12月16日电 （记者管克江）当地时间12月15日，由中国电建承建的第八批沙特保障房项目移交仪式在吉赞举行。

保障房移交仪式现场。中国电建供图。

沙特城乡发展与住房事务部副部长阿卜杜勒拉赫曼·阿尔塔维尔出席仪式并向项目团队颁发荣誉证书。杜勒拉赫曼表示，中企承建的项目质量很高，期待与中方深化务实合作，实现互利共赢。

中国电建中东北非区域总部副总经理于海安表示，中方克服疫情等困难完成了这批保障房的建设，展现了自身风采。愿同沙方继续合作，为实现沙特“2030愿景”贡献中企力量。

按照协议，中国电建将总共向沙方移交1824套保障房，分别位于比沙、利斯和吉赞。自2022年9月移交首批203套保障房以来，中方已移交8批保障房，惠及近1500户沙特家庭。

本次移交的保障房。中国电建供图。

据介绍，这些“保障房”实际是由中国电建自主优化设计，采用高标准装饰装修的精品住房，是沙特提升本国民众住房自有率的安居工程。房屋的庭院、水、电、空调等一应俱全，居民可以拎包入住。

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