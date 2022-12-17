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日本出台新安保战略 突破诸多禁忌引担忧

2022年12月17日08:57 | 来源：新华网
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新华社东京12月16日电（记者沈红辉 姜俏梅）日本政府16日正式通过新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件。这标志着日本战后安保和防卫战略的大转折，引发各界对日本重蹈覆辙走军事大国路线的担忧。

新版《国家安全保障战略》是日本安保领域最高级别文件，系2013年出台以来首次修订。另外两份文件分别是《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》，分别取代了原有的《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整备计划》。这三份文件决定了今后5至10年日本安保政策方向。

新版《国家安全保障战略》宣称，日本应拥有“反击能力”，即“对敌基地攻击能力”。“反击能力”将包括各类远程攻击性导弹以及与美军共同使用的“综合防空与导弹防御”系统。这将使日本实际上放弃战后奉行的“专守防卫”原则。

依据这三份文件，日本将大幅强化防卫力量，2023年至2027年未来五年防卫费总额将增加至约43万亿日元（约合3134亿美元）。到2027年度，当年防卫费将达日本国内生产总值的2%。

三文件还显示，日本将突破诸多战后禁忌，包括进一步放宽“防卫装备转移三原则”扩大武器对外出口、深化军民一体化等。

日本新安保战略引发各界担忧和批评。当天，数百名市民在东京的首相官邸前集会，高举“不可解禁反击能力”“反对安保三文件”等标示牌抗议。

日本反战和平组织“和平构想建言会议”发表声明指出，三文件将使日本再次成为能发动战争的国家，是极其危险之举。

日本共同社指出，日本此举是继解禁集体自卫权以来的又一战后安保政策历史性转折，恐引发军备竞赛。

日本前山口大学副校长纐纈厚对新华社记者表示，安保三文件意味着日本防卫政策大转折，放弃了“专守防卫”，事实上可以决定实施“先发制人攻击战略”。这无疑将给东亚各国带来重大威胁，是一种“新军国主义”。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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