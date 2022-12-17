新华社联合国12月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽16日表示，中方呼吁利比亚各方坚持政治解决的大方向，保持最大限度的克制，维护来之不易的和平局面。

耿爽在安理会利比亚问题公开会上表示，利比亚选举自去年12月24日以来已推迟近一年时间。在此期间，利比亚各方围绕政府合法性问题出现争议，安全事件接连发生，解武复员、国家机构统一等事关利长期稳定的重要工作鲜有进展，现状难以持续。中方希望利各方以国家和人民利益为重，避免采取任何可能导致形势复杂化的行为，在联合国秘书长特别代表斡旋下，尽快重启对话谈判进程。当务之急依然是尽快就选举宪法基础问题达成一致，举行选举，结束利比亚面临的政治分裂局面，为利比亚国家发展重建创造良好的政治环境。

耿爽说，联合国是斡旋利比亚问题的主渠道。联合国秘书长利比亚问题特别代表阿卜杜拉耶·巴蒂利近期为重启利政治进程做了不少工作，中方对此表示欢迎。中方呼吁国际社会将“利人主导、利人所有”原则真正落到实处，尊重利比亚主权和领土完整，积极支持联合国斡旋努力，避免从外部强加解决方案。

耿爽表示，利比亚各方推进民族和解、实现和谐共处，有助于为利比亚政治进程营造良好氛围，有助于解决利比亚多年动乱的深层次矛盾。中方支持利各方推进民族和解战略愿景，欢迎利比亚即将举行民族和解大会，鼓励非盟等区域组织充分发挥在和解领域的优势，向利比亚和解进程提供积极支持，为利实现长治久安奠定坚实基础。

耿爽说，根据联合国秘书长报告，利比亚停火局面总体维持，但安全局势紧张脆弱，中方对此感到担忧。军事手段不能解决利比亚问题。“5+5”联合军事委员会在落实停火协议方面的作用不可替代。利各方要继续通过委员会加强沟通，避免误判。所有在利外国作战人员和雇佣兵要根据利比亚人民的意愿，以平衡有序的方式尽快从利撤离。在此过程中，有关各方要加强同周边国家协调，避免增加地区安全隐患。

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