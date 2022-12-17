图为近日，工作人员在加纳首都阿克拉中国援建加纳渔港综合设施项目施工现场照料需要救助的海龟。

新华社记者 许 正摄

在加纳首都阿克拉中国援建加纳渔港综合设施项目施工现场，几名中国工人正忙着搭建一座“海龟驿站”。

去年以来，参加中国援建项目的工人多次在项目施工附近区域看到海龟的踪迹。他们发现，当地居民倾倒的生活垃圾阻隔了海龟返回海洋的通道，渔民的捕鱼器具也常将它们误伤，致使海龟受困岸边。于是，工人们将海龟带回项目部悉心照料，确认无伤病后，将它们放归大海。

“我们决定建这个‘海龟驿站’就是为了让受困海龟能够得到更好的照顾。”中国铁建港航局集团有限公司援建加纳渔港综合设施项目党支部书记闫庆收说。

据他介绍，项目部咨询了动物保护人士，成立了专门的海龟保护小组，向员工宣介海龟保护知识，加强与当地渔民的信息共享和日常巡视，确保所有受困海龟顺利回家。

“我们援建渔港的目的是为了促进当地渔业发展，给渔民带来实在的好处。同时，保护当地海洋生态环境也是我们的责任。”闫庆收说。

位于非洲西部、几内亚湾北岸的加纳拥有狭长的海岸线，多种珍稀海龟在这里繁育。在“一带一路”合作项目中，中国企业已多次向海龟伸出援手。

加纳第一大港特马港附近海域是野生海龟的集中繁殖地。早在2017年，承建特马港新集装箱码头的中国港湾工程有限责任公司建设者们就在此建造了一个“海龟孕育中心”。

该项目工作人员介绍，他们在施工中发现，每年有大量海龟在这里产卵，但新生的海龟蛋周围危机四伏，不仅有野狗等偷食，还有不法分子偷猎。为保护海龟，他们在海滩上搭建起“海龟孕育中心”。中心不仅配备“护龟队”24小时巡查，还有专门负责海龟孵化的“产科医生”，俨然成了一座海龟生殖繁衍的乐园。

加纳青年埃伯纳泽·多库曾是“护龟队”中的一员。他回忆那段时光：“我和我的中国同事们在这里日夜坚守，收集海滩上的海龟蛋，小心地把它们放进孵化室里，小龟破壳而出后，我们再把它们放回大海。”

“看到中国公司能够这样认真地保护野生动物，我十分感动。作为曾经参与其中的一员，我也感到十分自豪。”多库说。

（据新华社电 记者许正）

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