12月15日晚，国家主席习近平以视频方式向在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段高级别会议开幕式致辞。接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席深刻阐释共同推进人与自然和谐共生、共建地球生命共同体、共建清洁美丽世界的重大意义，为推动全球生物多样性治理迈上新台阶指明了方向。国际社会携手努力，将开启构建地球生命共同体的新篇章，书写人与自然和谐共生的美好画卷。

“有助于形成保护地球家园的强大合力”

“人类是命运共同体，不论是战胜新冠疫情，还是加强生物多样性保护，实现全球可持续发展，唯有团结合作，才能有效应对全球性挑战。”习近平主席提出“凝聚生物多样性保护全球共识”“推进生物多样性保护全球进程”“通过生物多样性保护推动绿色发展”“维护公平合理的生物多样性保护全球秩序”等重要主张，引起国际人士广泛共鸣。

“习近平主席的致辞为大会达成兼具雄心和务实平衡的‘2020年后全球生物多样性框架’传递了信心，有助于形成保护地球家园的强大合力。”《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛认为，这彰显了中国在推动全球生物多样性治理上的重要引领作用，具有强大感召力。

挪威环境大臣埃斯彭·艾德表示，习近平主席强调加快推动发展方式和生活方式绿色转型，以全球发展倡议为引领，给各国人民带来更多实惠，这为人类解决当前面临的生物多样性危机开辟了现实路径。

“习近平主席强调协同应对气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战，对各国凝聚共识，采取行动推进生物多样性保护的全球进程具有重要意义。”巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心高级顾问哈桑·达乌德认为，中国智慧与中国方案将为推动全球生物多样性治理作出贡献。

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，习近平主席提出共同推动制定“2020年后全球生物多样性框架”，为全球生物多样性保护设定目标、明确路径，为共建地球生命共同体和清洁美丽世界提供了强大推动力。

俄罗斯圣彼得堡国立经济大学校长马克西姆采夫认为，习近平主席关于生物多样性保护的一系列重要主张和倡议，为全球生物多样性治理注入了强大动力。

“构筑起保护生物多样性的绿色长城”

习近平主席在致辞中强调，“中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护”，“生态系统多样性、稳定性和可持续性不断增强，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路”。

“中国通过严格的执法监管，使一大批珍稀濒危物种得到有效保护。”日本生态学家中村彰宏在中国云南西双版纳工作期间，近距离观察到中国实施的生物多样性保护重大工程。“绿水青山就是金山银山理念，顺应了民众对优美生态环境的期待，为全球生物多样性保护作出了中国贡献。”

“我曾到访浙江余村，那里从矿区到景区的转变堪称奇迹。”韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，从“卖石头”的石头经济转变到“卖风景”的生态经济，中国实现了保护环境、发展经济、消除贫困的共赢，对推动全球可持续发展具有启示作用。

“中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护，使得天更蓝了，空气越来越清新了。我们在北京冬奥会期间，看到的工业遗迹和自然环境有机融合的首钢园，就是典型例证。”西班牙作家巴勃罗·罗维塔说。

马克西姆采夫认为，中国建立以国家公园为主体的自然保护地体系，在生态文明建设和生物多样性保护领域取得诸多重要成果，为各国树立了良好榜样。

波兰弗罗茨瓦夫大学森林生物学教授托马斯·瓦索洛夫斯基表示，生物多样性是人类的共同事业，中国在推动生物多样性保护方面的举措和成果令人印象深刻，对很多国家都有启发意义。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，中国政府和民众以“坚强意志、聪明智慧和先进技术构筑起保护生物多样性的绿色长城”。

“如今的中国到处都是青山绿水，生机盎然。”多次访问中国的埃及共产党总书记阿德利认为，中国的绿色发展理念对其他国家尤其是发展中国家有着重要的借鉴意义。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯表示，近10年来，中国不断加强生物多样性保护法规制度建设，颁布和修订了森林法、草原法、野生动物保护法等20多部法律法规，在全球生物多样性治理中起到了引领作用。

“携手广大发展中国家共同推进全球可持续发展”

联合国教科文组织驻华代表夏泽翰表示，作为COP15主席国，中国以坚强有力的领导推动第一阶段会议取得圆满成功，《昆明宣言》为全球生物多样性治理进程注入强大动力。COP15第二阶段会议期间，中国继续发挥主席国的领导和协调作用，为推动“2020年后全球生物多样性框架”达成所付出的努力值得称道。

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，加强生物多样性保护，实现全球可持续发展，需要国际社会团结协作。中国推动这一进程的努力和行动，展现了负责任大国担当。

斐济总理府顾问约瑟夫·维拉姆非常赞同习近平主席倡导的“坚定支持以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，形成保护地球家园的强大合力”。他表示，生物多样性保护不是一个国家的事情，只有各国团结合作，才能有效应对挑战。

COP15第二阶段会议巴西首席谈判代表德阿泰德认为，“发挥好昆明生物多样性基金作用，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助”，这一倡议对提升发展中国家应对气候变化和生物多样性丧失的能力非常重要。

韩国韩中全球协会会长禹守根表示，中国宣布率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，未来还要实施一大批生物多样性保护修复重大工程，深化国际交流合作，“中国以切实举措引领世界开启全球生物多样性治理新进程”。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，中国企业在基建工程中越来越注重环境保护，比如设计专门的动物通道，适应当地野生动物的生活和迁徙，方便它们穿越公路和铁路。依托“一带一路”绿色发展国际联盟，中国将向更多发展中国家分享生物多样性保护方面的经验。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，中国积极推动“一带一路”绿色发展国际联盟建设，支持发展中国家生态保护事业。“中国以实际行动携手广大发展中国家共同推进全球可持续发展。”

总部位于埃及开罗的阿拉伯研究院院长卡迈勒表示，中国不仅积极践行绿色发展理念，而且关注其他发展中国家面临的生态环境问题，全力维护发展中国家利益。“中国积极推进‘2020年后全球生物多样性框架’达成，为开启全球生物多样性治理新进程作出了有目共睹的贡献。”

（本报蒙特利尔、里约热内卢、墨西哥城、伊斯兰堡、曼谷、莫斯科、东京、首尔、马德里、开罗、布宜诺斯艾利斯、堪培拉、迪拜12月16日电 记者于洋、陈一鸣、彭敏、程是颉、刘慧、肖新新、朱玥颖、张悦、颜欢、黄培昭、姚明峰、陈效卫、任皓宇）

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 03 版）

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