新华社北京12月16日电 题：为全球生物多样性治理提供强大推动力——习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开幕式上的致辞引发热烈国际反响

新华社记者

12月15日晚，国家主席习近平以视频方式向在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段高级别会议开幕式致辞。习近平主席的致辞引发国际组织官员和专家学者共鸣和热烈反响，他们赞赏中国领导人高度重视全球生物多样性保护、倡导人与自然和谐共生，认为中国的生态文明理念与实践为全球生物多样性治理提供强大推动力。

世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼表示，习近平主席在致辞中聚焦采取行动的必要性，这是应对生物多样性丧失所必需的。国际社会需要构建正确的全球生物多样性框架，让全世界一起应对生物多样性丧失。他说：“我们非常感谢中国作为主席国付出的努力，推动各国解决仍然存在的分歧。”

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛认为，习近平主席的致辞传递出十分重要的信息，一是强调多边主义的重要性，二是强调健全生态系统的重要性，并将其与生态文明建设联系起来。她说，这些对当下的谈判极具指导意义。

欧盟委员会环境总司司长佛洛利卡·芬克-霍伊尔表示，习近平主席的致辞鼓舞人心，鼓励各方为全球生物多样性保护设定目标、明确路径，推进生物多样性保护全球进程，将雄心转化为行动。芬克-霍伊尔说，习近平主席强调坚定支持以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，非常具有积极意义。习近平主席阐述了中国特色的生物多样性保护之路，欧盟有着相同的雄心。欧中双方作为合作伙伴，可以激励其他各方。

世界经济论坛大中华区自然倡议负责人朱春泉说，中国在进一步促进本国和世界的生物多样性方面发挥了重要作用。“保持绿色和高质量发展的愿景和承诺，中国将继续探索中国式现代化道路，这很好地平衡了经济发展、资源开发与环境保护之间的矛盾。在全球范围内，中国将成为生物多样性保护的重要和独特的贡献者，因为它不仅积极支持联合国生态系统恢复十年行动计划等全球议程，还提出了全球发展倡议等，以利用资源造福全球。”

COP15第二阶段会议巴西首席谈判代表莱昂纳多·德阿泰德也表示，习近平主席的致辞非常鼓舞人心。“中国作为主席国发挥了非常重要的领导作用……中国正在成为环境保护方面重要的倡导者，无论在生物多样性还是在应对气候变化领域，我们都知道中国投入了很多。”

日本地球环境战略研究机构气候变化与能源领域研究主任金振认为，中国在构建人类命运共同体理念指引下，在改善生态、开发绿色能源的同时，积极通过“一带一路”倡议、南南合作等为世界提供中国方案，相信中国方案将为世界生物多样性保护及推动绿色发展注入强大动能。

世界可持续发展工商理事会执行副总裁迪亚娜·霍尔多夫说：“我们赞赏习主席讲话中提出的通过一系列改革、政策制定和项目发展来加速保护自然的行动。这些行动包括实施生态保护红线制度，保护环境并防止生物多样性的丧失。”

保尔森基金会生态保护项目总监牛红卫说，国家公园是非常好的保护生物多样性方式，同样，中国在保护海岸湿地方面取得巨大进步。“作为一个环境保护者，我认为中国所倡导的人与自然和谐共生的理念非常先进。我也很高兴看到中国在推行这一理念时发挥的引领作用，为中国在生态文明建设和环境保护方面采取的行动感到鼓舞。”

克罗地亚北方大学教授弗拉尼奥·马莱蒂奇表示，当今世界，人类面临的挑战越来越多，如何应对成为头等大事。习近平主席的致辞阐明了问题的本质，即人类面临的生物多样性挑战比以往任何时候都更大、更严峻，而这一问题只能通过合作来解决。作为一个大国，中国在保护生物多样性方面已经取得重大进展。

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