人民网里约热内卢12月15日电 （记者吴杰）携手同行三十寒暑，展望友谊再谱华章。中国四川省与巴西伯南布哥州迎来结好30周年之际，四川省省长黄强、伯南布哥州州长保罗·卡马拉就两省州结好30周年互致贺信。线上纪念活动于12月15日举行，中巴双方嘉宾回顾四川省与伯州结好30年的喜人成果，并见证内江市与彼得罗利纳市、彭州市与伊波茹卡市签署友好合作关系备忘录。

四川省与伯南布哥州是两国最早建立友好关系的省州之一。三十年来，双方始终是肝胆相照的真诚伙伴、守望相助的真心知己。两省州高层始终保持密切往来，加强互访交流，展开云端对话，拓宽交流广度，筑牢深厚友谊，收获合作成果。

中国驻累西腓总领事严宇清表示，四川与伯州两省州把握了世界发展潮流，相信通过对接各自新发展战略，在创新驱动、减贫致富、生态文明建设等领域将迎来更广阔合作前景，携手发展面向未来的友好省州关系。中国驻累西腓总领馆愿继续作为两省州对话合作的桥梁，推动深化农业现代化、农产品贸易、数字经济、文化教育等领域务实合作。展望后疫情时代，希望双方早日恢复人员往来，实现“川行巴西、川行拉美”，也期待伯州各界亲身领略天府之国的魅力，共同找到深化合作的契合点、增长点。祝愿四川省和伯南布哥州以30年为新起点，推动友好合作提质升级，助力中巴关系迈上新台阶。

四川省外事办公室主任崔志伟表示，结好30年来，两省州以心相交、以诚相待，始终保持密切往来，持续拓展合作广度，各领域务实合作取得了良好成效，两省州并肩劳作所培植的友谊之树已根深叶茂、硕果累累。就两省州今后友好交往合作提出三点倡议：一是着眼民生，深化务实合作；二是着眼人文，加强互学互鉴；三是着眼友城，拓展合作维度。希望未来两省州加强对接、紧密互动，持续强化各城市间往来，让友城情谊不断向下延伸。我们愿与伯州共同努力，带着过去友好交往的宝贵财富，继续进一步深化互利合作，续写下一个更加美好的30年。

伯州副州长桑托斯曾赴成都出席“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛，她在视频中转述了保罗·卡马拉州长的贺词并表示，伯州一贯重视巴中两国关系发展，对两州省业已建立的紧密伙伴关系的未来憧憬无限，并对双方合作特别是具有战略意义领域的合作充满信心，愿继续深化这一重要伙伴关系。伯州愿继续推动与四川省在卫生、教育、文化、可持续农业、营商环境、科技、经贸、创新等重要领域合作取得更大进展。伯州人民愿与四川人民一道，加强经验交流，发掘友城、商贸及技术合作机遇。

巴西驻华大使高望表示，他是在巴西东北部出生的新任驻华大使，通过朋友已经了解了四川省的很多信息，非常高兴出席四川省和伯州结好30周年庆祝活动。伯州在巴西历史上占有重要地位，是巴西人民争取民族独立的先驱，拥有丰富多彩的文化。四川资源富足、人杰地灵，以“天府之国”闻名。巴西将在成都设立在华第五个总领事馆，期待双方在贸易、投资、教育、文化、科技等领域进一步开展合作。

四川省内江市副市长陈建军代表李丹市长、伯州彼得罗利纳市市长杜兰多发言，并签署两市友好合作关系备忘录。彭州市市长蒋明、伊波茹卡市市长萨莱斯发言，并签署友好合作关系备忘录。

线上纪念活动由四川省外事办公室副主任张业初主持。中国驻累西腓副总领事王可等出席。在线上纪念活动上发言的嘉宾还有四川省贸促会副会长范军、四川交响乐团团长吴灵峰、伯州国际关系厅厅长弗雷雷、累西腓交响乐团团长马尔塞莱蒂等。

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