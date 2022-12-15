人民网首尔12月15日电 （记者马菲）12月14日，由中国驻韩国大使馆和韩国言论振兴财团共同举办的纪念中韩建交30周年媒体论坛在首尔举行。中国驻韩国大使邢海明、韩国言论振兴财团理事长表完洙出席论坛并致辞。

邢海明在致辞中表示，希望与会的韩国媒体人士积极发挥作用和影响力，向韩国民众展示真实、全面、有温度的中国和中国人民，引导韩国民众客观理性认识中国和中韩关系。也希望在韩中国媒体朋友发挥驻外一线优势，加强同韩国媒体同行的沟通交流，将韩国正在发生的鲜活生动故事呈现给中国民众，做中韩友谊合作的传播者和弘扬者，携手推动中韩关系不断向前发展。

表完洙表示，韩中建交30年来，两国关系在经济、贸易、人文等领域取得跨越式发展，双方已成为分不开的合作伙伴。韩国言论振兴财团自1999年起每年同中方共同举行韩中新闻工作者交流活动，旨在加强双方沟通与合作，扩大共识。希望通过本次论坛能进一步增进韩中双方相互了解和理解，助力两国关系今后不断取得新的更大发展。

与会嘉宾围绕中韩关系过去30年发展、两国国民感情等主题进行广泛深入交流，纷纷表示愿为促进中韩民心相通、推动两国关系发展作出积极贡献。

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